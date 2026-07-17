رئيس الوزراء العراقي يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى عمل الحكومة على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار، وتدعم معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حضور الزيدي في العاصمة واشنطن، مؤتمراً موسعاً للأعمال، أقامته، على شرفه، غرفة التجارة الأمريكية، حضره عدد كبير من رجال الأعمال والتجارة، وممثلي الشركات الأمريكية، والمصرفيين وممثلي مؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية، والقطاعات الصناعية والتكنولوجية المتنوعة، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أنه "في مستهل المؤتمر، أدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي بكلمة أكد فيها اهتمام الحكومة بالتواصل والحوار والتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، كونها تمثل المكان الذي يصنع فيه القرار الاقتصادي"، مجدداً "حرصه على عرض الفرص الكبرى للاستثمار والتعاون الاقتصادي التي تتوفر اليوم في الساحة العراقية، وعلى مختلف الصعد والمجالات".

وأوضح الزيدي - حسب البيان - أن الاقتصاد العراقي اليوم يبحث عن شركاء في التنمية والتطوير، وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز، مشيراً إلى عمل الحكومة على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار، وتدعم معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع البيان "بعد ذلك، تحدث عدد من أبرز ممثلي الشركات الأمريكية عن تطلعهم إلى الشراكة الفعالة مع العراق، في ضوء المنهج الاقتصادي المشجع الذي تتبناه الحكومة العراقية التي خطت خطوات واضحة في مجال الاصلاح المؤسسي والمالي والمصرفي، وتأمين بيئة استثمارية منفتحة وملائمة لعمل الشركات العالمية، وعلى أعلى مستويات وحجوم الاستثمار".