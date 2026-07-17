السويحلي الليبي يستفسر عن إمكانية ضم “الساعي”

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عمر الساعي لاعب وسط الأهلي يمتلك عرضا من السويحلي الليبي، الذي استفسر مؤخرًا عن إمكانية التعاقد معه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الساعي يميل للبقاء في نادي المصري البورسعيدي لمدة موسم آخر على سبيل الاعارة، وهو الأقرب للحدوث حتى الآن.

وأضاف: النادي الليبي لم يقدم عرضًا رسميًا للأهلي، لكنه قام بالاستفسار عن موقف الساعي، الذي يميل للبقاء في صفوف المصري خلال الموسم المقبل.

ثلاثي الإعارة

وأتم: مصطفى العش وعمر الساعي ومحمد شكري، الثلاثي قريب من اللعب للمصري على سبيل الاعارة.