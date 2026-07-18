خالد جاد الله: تألق زيكو يحسب لـ حسام حسن.. وصلاح كلمة السر داخل المنتخب

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح يؤدي دورًا محوريًا داخل منتخب مصر، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا على مستوى القيادة والمساهمة في خلق أجواء إيجابية داخل الفريق.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "محمد صلاح له دور كبير داخل منتخب مصر، سواء بإمكاناته الفنية العالية أو من خلال دوره القيادي، كما يساهم مع إبراهيم حسن في تهيئة الأجواء المناسبة داخل الفريق".

وأضاف: "حمزة عبد الكريم تطور بشكل كبير فنيًا وبدنيًا خلال تجربته مع برشلونة، حيث استفاد من أساليب العمل العلمية الحديثة، وهو ما انعكس على زيادة كتلته العضلية وتطوره داخل الملعب".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى موهوب بالفطرة، يمتلك قدرات مميزة في التوقع ورد الفعل، كما أنه يجيد اللعب بالقدم ويُجيد التعامل مع الكرة، وكأنه لاعب كرة قبل أن يكون حارس مرمى".

وأوضح: "حظ مصطفى شوبير لم يكن في صالحه خلال كأس العالم، بسبب التألق اللافت للعديد من حراس المرمى في المنتخبات الأخرى، الذين ظهروا بمستويات فنية مرتفعة للغاية".

وعن إمام عاشور، قال: "حسام حسن مقتنع تمامًا بإمكانات إمام عاشور، وكان حريصًا على تجهيزه تدريجيًا خلال المباريات الودية من خلال منحه دقائق محدودة للحفاظ عليه وإعداده بالشكل الأمثل".

وأشاد جاد الله بالجهاز الفني للمنتخب، قائلًا: "يجب الإشادة بحسام حسن وإبراهيم حسن بسبب نجاحهما في خلق حالة من الترابط والحب بين اللاعبين، إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة داخل الفريق، وهو ما يعد أحد أهم أسباب النجاح والتوفيق".

وأضاف: "إبراهيم حسن نجح بشكل كبير في إدارة الأمور الداخلية للمنتخب، بالتعاون مع محمد صلاح، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الفريق".

وعن تألق زيكو، قال: "المستوى المميز الذي يقدمه زيكو مع منتخب مصر يُحسب لحسام حسن، الذي منحه الثقة الكاملة. ورغم أن حسام حسن يقدر إمكانيات محمود حسن تريزيجيه كثيرًا، فإنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي حاليًا بسبب تألق زيكو".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن قد يتلقى عروضًا مغرية بعد كأس العالم، وكان من الأفضل لاتحاد الكرة تجديد عقده قبل انطلاق البطولة، خاصة أنه وفر على الاتحاد الكثير من الأموال مقارنة بالتعاقد مع مدربين أجانب برواتب مرتفعة. كما أن أحمد فتوح قدم مباراة رائعة، وكان له دور هجومي مؤثر مثل محمد هاني".