أمير هشام: حكم جديد ضد الزمالك .. وعمر فرج متمسك بمستحقاته كاملة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي ايك السويدي حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم الزمالك مبلغ مليون و 160 الف دولار.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الزمالك بالتأكيد سيعمل على حل تلك القضية ومن حسن الحظ أنها ليست من القضايا التي تمنع حصول النادي على الرخصة الإفريقية.

وأضاف: عمر فرج متمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بشكل كامل بعد حصوله على حكم نهائي، وتصل مستحقاته 1.7 مليون دولار.

وأكمل: اللاعب أكد لنا أنه متمسك بكافة حقوقه المالية، وإدارة نادي الزمالك تسعى لحل الأزمات سريعًا.

وأتم: الزمالك في ورطة كبيرة حاليًا بعد الأحكام الجديدة وهو ما يُكبد خزينة النادي مزيد من الأموال.