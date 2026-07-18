إيران .. مقـ.تل 8 مواطنين بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات في الهجوم الأمريكي

كشف المتحدث بإسم وزارة الخارجيةةالإيرانية إسماعيل قاني عن مقتل 8 مواطنين “ 4 نساء و4 رجال ” من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في الهجمات الأخيرة للقوات الأمريكية على البلاد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات له ؛ الليلة الماضية ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي مجددا جرائم حرب إذ هاجم عددا من الجسور وحيّا سكنيا في محافظة هرمزغان.

وبيّن بقائي أن الولايات المتحدة تريد من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء أن تستعرض ما تسميه "قوة"

كما أشار إلى أن الشعب الإيراني اليوم أكثر اتحادا وتصميما من أي وقت مضى على أن يجعل الأعداء المتوحشين يندمون على عدوانهم الإجرامي ضد وطننا العزيز.

فيما صرح الحرس الثوري الإيراني قائلا : دمرنا صباح اليوم مستودع زوارق أمريكية مسيرة في البحرين واحترقت أعداد كبيرة منها.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ الباليستية والمسيرات المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين الذي كان يُستخدم في تحديد الأهداف لصالح الولايات المتحدة وتم تدميره بالكامل.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: على النظام الأمريكي قاتل الأطفال أن يعلم أنه إذا دمر الجسور والبنية التحتية للنقل فسندمر أهم الأصول الصناعية وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي التي يمتلكها أمريكيون في المنطقة.

وختم الحرس الثوري الإيراني: جميع الدول التي تستضيف قواعد أمريكية في المنطقة تعد شريكة في جرائم الحرب التي تنفذ ضد إيران.