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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تحسم هوية الزي في نهائي كأس العالم

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
رباب الهواري


حسم منتخب الأرجنتين قراره النهائي بشأن الزي الذي سيرتديه في المباراة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.


وقرر المنتخب الأرجنتيني خوض المباراة بالقميص الأساسي المخطط بالأزرق السماوي والأبيض، مع السروال والجوارب باللون الأبيض، وهو الزي الذي ارتداه خلال تتويجه بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، الأمر الذي يمنحه قيمة معنوية كبيرة قبل خوض النهائي الجديد.
الزي الاحتياطي في نصف النهائي


وكان المنتخب الأرجنتيني قد ظهر خلال مواجهة إنجلترا في الدور نصف النهائي بالزي الاحتياطي الأزرق الداكن، وحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، قبل أن يقرر العودة إلى زيه الأساسي في المباراة النهائية.


وجاء ارتداء الزي الاحتياطي في نصف النهائي بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب الاتحاد الأرجنتيني، بسبب ارتداء المنتخب الإنجليزي لزيه الأبيض الكامل، باعتباره صاحب الأفضلية في اختيار الزي خلال تلك المباراة.


تاريخ طويل للقميص الأساسي
يعد القميص المخطط بالأزرق السماوي والأبيض أحد أبرز رموز منتخب الأرجنتين، إذ اعتمده الاتحاد الأرجنتيني بشكل رسمي منذ عام 1908، مستوحى من ألوان العلم الوطني، وأصبح منذ ذلك الحين الهوية الأساسية التي ارتبطت بأغلب إنجازات المنتخب عبر تاريخه.


أما القميص الأزرق فقد ظهر للمرة الأولى عام 1911 باعتباره الزي الاحتياطي، وارتبط بالعديد من المباريات التاريخية، خاصة أمام منتخب إنجلترا، ليحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير الأرجنتينية.
ارتباط الزي بالبطولات


شهد تاريخ منتخب الأرجنتين استخدام أكثر من لون للسروال، حيث ارتدى السروال الأسود خلال التتويج بكأسي العالم عامي 1978 و1986، بينما عاد السروال الأبيض بقوة في السنوات الأخيرة، ليصبح جزءًا من أبرز إنجازات المنتخب تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، بعدما ارتداه خلال الفوز بكأس العالم 2022، إضافة إلى التتويج بلقبي كوبا أمريكا 2021 و2024، وهو ما يمنح هذا الزي قيمة تاريخية ورمزية قبل مواجهة إسبانيا في نهائي النسخة الحالية.

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