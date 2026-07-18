ترامب يشيد بعبقرية ميسي ويتحدث عن رونالدو وكين قبل نهائي كأس العالم

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المباراة النهائية المرتقبة في كأس العالم، والتي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد في مدينة نيويورك، معربًا عن حماسه لمتابعة المواجهة التي وصفها بأنها تجمع بين اثنين من أفضل المنتخبات في العالم

وقال ترامب إن الأجواء المحيطة بالنهائي استثنائية، وإن الجميع يترقب مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا ولاعبين على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المباراة ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد ترامب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستذكرًا إحدى اللقطات التي لفتت انتباهه خلال البطولة، موضحًا أنه شاهد التمريرة الحاسمة التي صنعها قائد المنتخب الأرجنتيني، رغم أنه لا يعتبر نفسه خبيرًا في كرة القدم.

وأوضح أن ميسي كان تحت رقابة دفاعية محكمة، لكنه تمكن بذكائه وسرعة تحركه من خلق مساحة كافية لنفسه، بعدما غير اتجاهه بشكل مفاجئ، ليمنح زميله تمريرة متقنة وصفها بأنها لقطة عبقرية تعكس قيمة اللاعبين الكبار.

وأضاف ترامب أن النجوم الاستثنائيين يملكون القدرة على تكرار مثل هذه اللقطات باستمرار، معتبرًا أن الموهبة الفريدة هي ما يميزهم عن غيرهم، مشيرًا إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ينتمي إلى الفئة نفسها من اللاعبين الذين صنعوا تاريخًا كبيرًا في كرة القدم العالمية.

وأكد أنه تعرف إلى رونالدو على مدار سنوات، ووصفه بأنه شخصية مميزة إلى جانب كونه أحد أبرز نجوم اللعبة.

كما تطرق ترامب إلى قائد منتخب إنجلترا هاري كين، مشيدًا بإمكاناته الكبيرة، وكشف أنه سبق أن لعب معه رياضة الغولف، وأعجب بشخصيته وأدائه.

وفي الوقت نفسه، أبدى استغرابه من منحه أدوارًا دفاعية داخل الملعب، معتبرًا أن اللاعب الذي يمتلك قدرات تهديفية كبيرة يجب أن يكون قريبًا من مرمى المنافس، وأضاف مازحًا أنه ربما لا يملك الخبرة الكافية في كرة القدم، لكنه يرى أن الاعتماد على النزعة الهجومية يمنح الفرق فرصًا أكبر لتحقيق الانتصارات



