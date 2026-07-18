تأجيل اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى ما بعد كأس العالم

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا عقده الجمعة، على أن يُحدد موعد جديد بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

وجاء قرار التأجيل بسبب تعذر حضور عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي، نظرًا لتواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة البطولة العالمية، وهو ما حال دون اكتمال الحضور اللازم لعقد الاجتماع.

كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل مسابقات الأندية في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها المقترح الذي تقدم به المهندس هاني أبو ريدة، والذي يتضمن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الأندية لخوض المنافسات القارية.



تثبيت قيمة الجوائز المالية

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، الإبقاء على قيمة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال موسم 2026-2027 دون أي تعديل.

وسيحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية أربعة ملايين دولار، وذلك للعام الثاني على التوالي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للمسابقتين.



إعلان جدول الموسم الجديد



كما كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الجدول الزمني الكامل لمنافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027، حيث تنطلق الأدوار التمهيدية في شهر سبتمبر المقبل، بينما تقام المباراة النهائية خلال الفترة الممتدة من التاسع إلى الحادي والثلاثين من شهر مايو 2027.



وتبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر، على أن تقام لقاءات الإياب من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الشهر نفسه.



أما الدور التمهيدي الثاني، فتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من أكتوبر، بينما تُلعب مباريات الإياب من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.



انطلاق مرحلة المجموعات



عقب انتهاء الأدوار التمهيدية، تبدأ مرحلة المجموعات في نهاية شهر نوفمبر 2026، وتستمر حتى شهر يناير 2027، قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى النهائي الذي سيحدد بطل القارة