الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في النسخة القادمة.

كما أعلن الكاف مواعيد قيد اللاعبين على مراحل مختلفة وفقًا لأدوار البطولة:

وجاءت مواعيد قيد اللاعبين في بطولتي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

فترة القيد للدور التمهيدي الأول: من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2026، وهي مخصصة للأندية التي تبدأ مشوارها من الدور الأول

فترة القيد للدور التمهيدي الثاني: من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2026

فترة القيد لدور المجموعات: من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2026، وهي مرحلة حاسمة لتدعيم القوائم قبل انطلاق دور المجموعات

فترة القيد يناير لباقي دور المجموعات والأدوار الإقصائية: من 1 يناير إلى 31 يناير 2027، وتمثل الفرصة الأخيرة لإجراء التعديلات قبل المراحل الحاسمة



مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

تنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول وفق الجدول التالي:

مباريات الذهاب: أيام 4 و5 و6 سبتمبر 2026

مباريات الإياب: أيام 11 و12 و13 سبتمبر 2026



2- يقام الدور التمهيدي الثاني على النحو التالي:

مباريات الذهاب: أيام 16 و17 و18 أكتوبر 2026

مباريات الإياب: أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2026



يبدأ دور المجموعات في نهاية شهر نوفمبر، وجاءت مواعيد الجولات كالتالي:

الجولة الأولى: 27 و28 نوفمبر 2026

الجولة الثانية: 4 و6 ديسمبر 2026

الجولة الثالثة: 18 و19 ديسمبر 2026

الجولة الرابعة: 8 و9 يناير 2027

الجولة الخامسة: 15 و16 يناير 2027

الجولة السادسة: 22 و23 يناير 2027



تُقام مباريات الدور ربع النهائي وفق المواعيد التالية:

الذهاب: أحد أيام 26 أو 27 أو 28 فبراير 2027

الإياب: أحد أيام 5 أو 6 أو 7 مارس 2027



تُلعب مباريات الدور نصف النهائي كما يلي:

الذهاب: يومي 9 و10 أبريل 2027

الإياب: يومي 16 و17 أبريل 2027

لم يحدد الكاف موعدًا نهائيًا لمباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لكنه قرر إقامتهما مبدئيًا خلال الفترة من 9 مايو إلى 31 مايو 2027، وفقًا لظروف التنظيم لكل بطولة