الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في النسخة القادمة.
كما أعلن الكاف مواعيد قيد اللاعبين على مراحل مختلفة وفقًا لأدوار البطولة:
وجاءت مواعيد قيد اللاعبين في بطولتي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:
- فترة القيد للدور التمهيدي الأول: من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2026، وهي مخصصة للأندية التي تبدأ مشوارها من الدور الأول
- فترة القيد للدور التمهيدي الثاني: من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2026
- فترة القيد لدور المجموعات: من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2026، وهي مرحلة حاسمة لتدعيم القوائم قبل انطلاق دور المجموعات
- فترة القيد يناير لباقي دور المجموعات والأدوار الإقصائية: من 1 يناير إلى 31 يناير 2027، وتمثل الفرصة الأخيرة لإجراء التعديلات قبل المراحل الحاسمة
مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية
- تنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول وفق الجدول التالي:
- مباريات الذهاب: أيام 4 و5 و6 سبتمبر 2026
- مباريات الإياب: أيام 11 و12 و13 سبتمبر 2026
2- يقام الدور التمهيدي الثاني على النحو التالي:
- مباريات الذهاب: أيام 16 و17 و18 أكتوبر 2026
- مباريات الإياب: أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2026
يبدأ دور المجموعات في نهاية شهر نوفمبر، وجاءت مواعيد الجولات كالتالي:
الجولة الأولى: 27 و28 نوفمبر 2026
الجولة الثانية: 4 و6 ديسمبر 2026
الجولة الثالثة: 18 و19 ديسمبر 2026
الجولة الرابعة: 8 و9 يناير 2027
الجولة الخامسة: 15 و16 يناير 2027
الجولة السادسة: 22 و23 يناير 2027
- تُقام مباريات الدور ربع النهائي وفق المواعيد التالية:
الذهاب: أحد أيام 26 أو 27 أو 28 فبراير 2027
الإياب: أحد أيام 5 أو 6 أو 7 مارس 2027
- تُلعب مباريات الدور نصف النهائي كما يلي:
الذهاب: يومي 9 و10 أبريل 2027
الإياب: يومي 16 و17 أبريل 2027
لم يحدد الكاف موعدًا نهائيًا لمباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لكنه قرر إقامتهما مبدئيًا خلال الفترة من 9 مايو إلى 31 مايو 2027، وفقًا لظروف التنظيم لكل بطولة