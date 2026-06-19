قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب المغرب لمواجهة إسكتلندا في كأس العالم 2026
بعثة منتخب مصر تصل كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026
باي باي بيبي.. هل يقترب ترامب من التخلي عن نتنياهو؟
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين في واقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام
ما حصلش مروان اللي كان سايق.. جودي فتاة حادث حدائق الأهرام تنفي دهس هدير بائعة الشاي
5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. بأسعار تحت المليون
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
تشكيل منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بكأس العالم 2026
محافظ الإسكندرية: مواصلة تطوير شبكة الطرق بجميع الأحياء
فرنسا: لن نوافق على رفع العقوبات على إيران ما لم يتضمن أي اتفاق برنامجها النووي
الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رئيس شعبة الدواجن يحسم الجدل: لا هرمونات في المزارع المصرية.. والدواجن آمنة تمامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في النسخة القادمة.

كما أعلن الكاف مواعيد قيد اللاعبين على مراحل مختلفة وفقًا لأدوار البطولة:

وجاءت مواعيد قيد اللاعبين في بطولتي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

  • فترة القيد للدور التمهيدي الأول: من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2026، وهي مخصصة للأندية التي تبدأ مشوارها من الدور الأول
  • فترة القيد للدور التمهيدي الثاني: من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2026
  • فترة القيد لدور المجموعات: من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2026، وهي مرحلة حاسمة لتدعيم القوائم قبل انطلاق دور المجموعات
  • فترة القيد يناير لباقي دور المجموعات والأدوار الإقصائية: من 1 يناير إلى 31 يناير 2027، وتمثل الفرصة الأخيرة لإجراء التعديلات قبل المراحل الحاسمة


مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

  1. تنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول وفق الجدول التالي:
  • مباريات الذهاب: أيام 4 و5 و6 سبتمبر 2026
  • مباريات الإياب: أيام 11 و12 و13 سبتمبر 2026


2- يقام الدور التمهيدي الثاني على النحو التالي:

  • مباريات الذهاب: أيام 16 و17 و18 أكتوبر 2026
  • مباريات الإياب: أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2026


يبدأ دور المجموعات في نهاية شهر نوفمبر، وجاءت مواعيد الجولات كالتالي:

الجولة الأولى: 27 و28 نوفمبر 2026

الجولة الثانية: 4 و6 ديسمبر 2026

الجولة الثالثة: 18 و19 ديسمبر 2026

الجولة الرابعة: 8 و9 يناير 2027

الجولة الخامسة: 15 و16 يناير 2027

الجولة السادسة: 22 و23 يناير 2027
 

  • تُقام مباريات الدور ربع النهائي وفق المواعيد التالية:

الذهاب: أحد أيام 26 أو 27 أو 28 فبراير 2027

الإياب: أحد أيام 5 أو 6 أو 7 مارس 2027
 

  • تُلعب مباريات الدور نصف النهائي كما يلي:

الذهاب: يومي 9 و10 أبريل 2027

الإياب: يومي 16 و17 أبريل 2027

لم يحدد الكاف موعدًا نهائيًا لمباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لكنه قرر إقامتهما مبدئيًا خلال الفترة من 9 مايو إلى 31 مايو 2027، وفقًا لظروف التنظيم لكل بطولة

الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32

ترشيحاتنا

المهاجم الإسباني الشاب فيكتور مونيوز

ليفربول يخطف جوهرة إسبانيا.. من هو فيكتور مونيوز المرشح لملء فراغ محمد صلاح؟

كريستيانو رونالدو

رونالدو يبحث عن كسر الصيام التاريخي.. مونديال 2026 قد يقربه من حلم الـ1000 هدف

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. تغيرات تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد