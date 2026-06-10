كاف يوقف لاعب الأهلي مباراتين بعد أحداث مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا بإيقاف أحد لاعبي النادي الأهلي لمدة مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أُقيمت على ملعب رادس.

ووفقًا لما أورده موقع “نسمة سبور” التونسي، فإن العقوبة جاءت ضد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، بعد اتهامه بالقيام تصرف اعتبر غير رياضي تجاه جماهير الترجي خلال اللقاء، وهو ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار الإيقاف.

وشهدت المباراة أجواءً جماهيرية مشحونة بشكل كبير، قبل أن يودع الأهلي البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته ذهابًا وإيابًا أمام الترجي، في نتيجة أثارت ردود فعل واسعة بين جماهيره.

وعقب ذلك، واصل الترجي مشواره في البطولة وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، قبل أن يتوقف عند هذا الحد أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي المباراة النهائية، نجح صن داونز في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الجيش الملكي المغربي، ليحصد البطولة في نسخة شهدت منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.