السعودية وباكستان: يجب خفض التصعيد وضمان أمن وسلامة الممرات المائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

من ناحية أخرى، أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم خلال اتصال هاتفي، بوزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا.

وجرى، خلال الاتصال، بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.