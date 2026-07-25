أوهموه بتحويل مبالغ مالية.. القبض على المتهمين بالنصب على صاحب محل في الغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بشراء بعض المستلزمات من أحد المحال التجارية الكائنة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر وعرض صورة على (العامل بذات المحل) من أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى تفيد بتحويله قيمة المشتريات ، وعقب إنصرافه إكتشف الأخير تعرضه لواقعة نصب وعدم إتمام عملية تحويل المبلغ المالى له .

أمكن تحديد القائم على النشر (المدير المسئول بأحد المحال التجارية "كائن بدائرة قسم شرطة أول الغردقة" - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 يوليو قام أحد الأشخاص "الظاهر بمقطع الفيديو" بالدلوف للمحل وشراء بعض المستلزمات وإيهامه بدفع قيمتها عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى وعرض عليه صورة تفيد تحويله المبلغ وعقب إنصرافه إكتشف عدم تحويل المبلغ وتعرضه لعملية نصب .



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى النصب على أصحاب المحال التجارية بإصطناع تحويلات مزورة بإستخدام برامج الذكاء الإصطناعى للحصول على متطلباتهم دون دفع قيمتها وإعترفوا بإرتكابهم واقعتين مماثلتين، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .









