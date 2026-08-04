الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس واليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، هذه الموجة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، ووصلت إلى ذروتها أمس واليوم، حيث سجلت القاهرة الكبرى خلال فترة النهار درجة حرارة عظمى بلغت 39 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات.

ارتفا كبير في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أنه لم يكن الارتفاع في درجات الحرارة فقط، وإنما أيضًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، فقد تجاوزت نسب الرطوبة 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، ووصلت إلى ما بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما جعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تتجاوز 41 درجة مئوية في الظل، بينما ترتفع أكثر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

طقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سنشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، وتحسنًا طفيفًا ونسبيًا في الأجواء، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، فمن الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، وهي أفضل من درجات الحرارة التي سجلناها خلال ذروة الموجة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تظل الأجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة، نظرًا لاستمرار الرطوبة المرتفعة، وسيكون التحسن أوضح مع نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل.