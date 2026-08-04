براتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية في القطاعين العام قدم الآن

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص عمل جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، بالتزامن مع إعلان عدد من الجهات عن وظائف شاغرة برواتب مجزية ومزايا متنوعة، تستهدف أصحاب المؤهلات العليا والخبرات المختلفة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة.

فرص عمل

وظائف قيادية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل 3 وظائف قيادية بدرجة رئيس قطاع الشؤون التجارية، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة العمل التجاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وتشمل الوظائف المتاحة:

رئيس قطاع الشؤون التجارية بمدينة 6 أكتوبر.

رئيس قطاع الشؤون التجارية بمنطقة فيصل.

رئيس قطاع الشؤون التجارية بمنطقة المعادي.

شروط التقديم

حددت الشركة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب، وخبرة فعلية لا تقل عن 16 عاما، إلى جانب قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو وظيفة معادلة للدرجة المتقدم إليها.

كما يشترط توافر مهارات القيادة والإدارة، واجتياز البرامج التدريبية والاختبارات التي تعقدها لجنة اختيار القيادات، مع تقديم بيان موثق بأهم الإنجازات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

المستندات وموعد التقديم

أوضحت الشركة أن المتقدمين من خارجها يجب أن يحصلوا على موافقة مبدئية من جهة عملهم قبل التعيين، مع تقديم المستندات الدالة على التدرج الوظيفي.

وتشمل الأوراق المطلوبة أصل الطلب و8 نسخ من المستندات، وصورة شخصية حديثة، وصحيفة الحالة الجنائية، ويتم تسليم الملفات إلى الأمانة الفنية لقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة بشارع 26 يوليو بالقاهرة.

ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة الثالثة عصر يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، على أن يتم إخطار المقبولين بموعد المقابلات الشخصية في وقت لاحق.

فرص عمل

وظائف جديدة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

وفي السياق نفسه، أعلنت بوابة «فرصنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص، برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه، مع توفير مزايا تشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والسكن أو المواصلات لبعض الوظائف.

محاسب عملاء

أعلنت شركة بمنطقة شبرا عن حاجتها إلى محاسب عملاء، ويشترط الحصول على مؤهل عال، وخبرة تتراوح بين 5 و15 عاما، مع إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس واللغة الإنجليزية.

ويتراوح الراتب بين 8 آلاف و16 ألف جنيه شهريا، مع توفير سكن وتأمينات صحية واجتماعية.

كيميائي

كما أعلنت شركة للخرسانة بمدينة بدر عن حاجتها إلى كيميائي من خريجي كلية العلوم، بخبرة لا تزيد على 3 سنوات، على أن يتراوح العمر بين 22 و28 عاما.

ويتراوح الراتب بين 8 آلاف و13 ألف جنيه شهريا، مع توفير سكن ومواصلات وبدل تغذية واحتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية.

فرص عمل

مندوب مبيعات خارجية

وأعلنت شركة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية عن حاجتها إلى مندوب مبيعات خارجية، للحاصلين على دبلوم خمس سنوات، مع خبرة من سنة إلى سنتين، ويتراوح العمر بين 23 و35 عاما.

ويبلغ الراتب الأساسي 14 ألف جنيه شهريا، مع توفير التأمينات الصحية والاجتماعية، والعمل بنظام الدوام الكامل.

وتأتي هذه الوظائف ضمن الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يسهم في دعم سوق العمل وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة، مع توفير مزايا وظيفية وحماية تأمينية للعاملين.