هل يهدد الذكاء الاصطناعي الوظائف أم يخلق فرصًا جديدة؟.. فيديو

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العالم دخل مرحلة جديدة في تطور الذكاء الاصطناعي مع ظهور "وكلاء الذكاء الاصطناعي" القادرين على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ستُحدث تحولًا جذريًا في سوق العمل والتعليم والخدمات، ما يفرض على الأفراد والمؤسسات مواكبة التطور واكتساب مهارات جديدة باستمرار.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنهم لا يقتصرون على تنفيذ الأوامر، بل يستطيعون فهم الهدف المطلوب، والتخطيط له، وتنفيذ سلسلة كاملة من المهام بصورة شبه مستقلة.

وأوضح أن هذه الأنظمة أصبحت قادرة على إنجاز أعمال معقدة، مثل تحليل البيانات، وكتابة البرمجيات، واكتشاف الثغرات الأمنية، وإعداد التقارير والعروض التقديمية، وهو ما يسهم في اختصار أيام أو أسابيع من العمل إلى ساعات قليلة.

وشدد على أن التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أصبحا ضرورة، لافتًا إلى أن الاعتماد على الشهادات التقليدية وحدها لم يعد كافيًا في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُستخدم كأداة مساعدة في اتخاذ القرار، مع ضرورة مراجعة مخرجاته وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل، نظرًا لاحتمال وقوع ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، التي قد تؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة تبدو صحيحة.