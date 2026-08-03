بلاش بطيخ كثير.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

أثارت الشائعات المتداولة حول البطيخ حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، وتباينت الآراء بين التحذير من تناوله والتشكيك في سلامته.

وبين ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تؤكده الحقائق العلمية، يبقى الاعتدال هو الأساس، إذ يشير المختصون إلى أن البطيخ يُعد من الفواكه الصحية عند تناوله بكميات معتدلة، بينما قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص، وهو ما يستدعي توضيح الحقائق بعيدًا عن المبالغة أو الشائعات.

البطيخ

وأكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يُعد من أفضل الفواكه الصيفية لما يتميز به من محتوى مائي مرتفع وعناصر غذائية مهمة تساعد على ترطيب الجسم ودعم الصحة العامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتدال في تناوله لتجنب أي مشكلات هضمية.

البطيخ

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البطيخ يُعد ملك الفواكه الصيفية، نظرًا لاحتوائه على نحو 91% من الماء، ما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.

البطيخ

وأوضح خبير التغذية أن البطيخ غني بفيتامين C، كما يحتوي على مادة اللايكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتمنحه اللون الأحمر المميز، مشيرًا إلى أنها تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض وتدعم الصحة العامة.

البطيخ

وأضاف أن البطيخ منخفض السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا فقط، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكريات والألياف، وهو ما قد يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

كما أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة تناول البطيخ والمانجو لا يستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن الفاكهة الموسمية تمثل عنصرًا غذائيًا مهمًا للجسم، لكن بشرط الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

وأضاف مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعلومات الغذائية يجب أن تؤخذ من المتخصصين والعلماء فقط، مؤكدًا أن الشخص غير المتخصص لا يستطيع الحكم على صحة أو خطأ أي معلومة منتشرة.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الآراء غير العلمية في القضايا المتعلقة بالتغذية والصحة.

وأشار استشاري التثقيف الغذائي إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين، وهي من المركبات الطبيعية التي تسهم في مقاومة بعض أنواع الأورام، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، موضحًا أن احتواء البطيخ على نسبة من السكريات لا يعني الامتناع عن تناوله، وإنما يكمن الحل في الاعتدال، قائلًا: "على قد كف إيدك.. وخلاص".

وأضاف أن المانجو من الفواكه المفيدة؛ لاحتوائها على مادة “بيتا كاروتين”، التي ترتبط بفوائد صحية عديدة.

بلاش نأكل كميات كبيرة





ولفت إلى أن المشكلة ليست في نوع الفاكهة، وإنما في الكميات الكبيرة التي يتناولها البعض، موضحًا أن الإفراط في تناول أي نوع من الفاكهة؛ يؤدي إلى الحصول على جرعات مرتفعة من السكريات.

وأكد مجدي نزيه أن لكل فاكهة موسمًا خلقها الله فيه لـ"حِكمة"، موضحًا أن تناول الأغذية في مواسمها الطبيعية؛ يمنح الجسم أكبر استفادة غذائية.

كما أشار إلى أن الخضروات الصيفية مثل البامية والملوخية، وكذلك القلقاس في الشتاء، تحمل فوائد تتناسب مع احتياجات الجسم في كل فصل من فصول العام.