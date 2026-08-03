قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عمليات جنوب سيناء: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال
هدنة أم تمهيد لاتفاق.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟
كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026
استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية
صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر
الأزهر للفتوى بعد زلزال الفجر: آيات الله توقظ القلوب وتدعو للسكينة والتضرع
شروط برشلونة للتخلى عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
سقوط مدوي بعد رحيل صلاح .. موعد مباراة ليفربول المقبلة استعدادا للموسم الجديد
وصول جثمان شاب إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي بعد نقله من مركز لعلاج الإدمان.. والنيابة تحقق
شهر مزدحم.. مواجهات قوية تنتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة في أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش بطيخ كثير.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

البطيخ
البطيخ
البهى عمرو

أثارت الشائعات المتداولة حول البطيخ حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، وتباينت الآراء بين التحذير من تناوله والتشكيك في سلامته.

وبين ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تؤكده الحقائق العلمية، يبقى الاعتدال هو الأساس، إذ يشير المختصون إلى أن البطيخ يُعد من الفواكه الصحية عند تناوله بكميات معتدلة، بينما قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص، وهو ما يستدعي توضيح الحقائق بعيدًا عن المبالغة أو الشائعات.

البطيخ
البطيخ 

وأكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يُعد من أفضل الفواكه الصيفية لما يتميز به من محتوى مائي مرتفع وعناصر غذائية مهمة تساعد على ترطيب الجسم ودعم الصحة العامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتدال في تناوله لتجنب أي مشكلات هضمية.

سموثي البطيخ
البطيخ 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البطيخ يُعد ملك الفواكه الصيفية، نظرًا لاحتوائه على نحو 91% من الماء، ما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.

البطيخ والمانجو
البطيخ 

وأوضح خبير التغذية أن البطيخ غني بفيتامين C، كما يحتوي على مادة اللايكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتمنحه اللون الأحمر المميز، مشيرًا إلى أنها تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض وتدعم الصحة العامة.

البطيخ
البطيخ 

وأضاف أن البطيخ منخفض السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا فقط، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكريات والألياف، وهو ما قد يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

كما أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة تناول البطيخ والمانجو لا يستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن الفاكهة الموسمية تمثل عنصرًا غذائيًا مهمًا للجسم، لكن بشرط الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

وأضاف مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعلومات الغذائية يجب أن تؤخذ من المتخصصين والعلماء فقط، مؤكدًا أن الشخص غير المتخصص لا يستطيع الحكم على صحة أو خطأ أي معلومة منتشرة.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الآراء غير العلمية في القضايا المتعلقة بالتغذية والصحة.

وأشار استشاري التثقيف الغذائي إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين، وهي من المركبات الطبيعية التي تسهم في مقاومة بعض أنواع الأورام، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، موضحًا أن احتواء البطيخ على نسبة من السكريات لا يعني الامتناع عن تناوله، وإنما يكمن الحل في الاعتدال، قائلًا: "على قد كف إيدك.. وخلاص".

وأضاف أن المانجو من الفواكه المفيدة؛ لاحتوائها على مادة “بيتا كاروتين”، التي ترتبط بفوائد صحية عديدة.

بلاش نأكل كميات كبيرة



ولفت إلى أن المشكلة ليست في نوع الفاكهة، وإنما في الكميات الكبيرة التي يتناولها البعض، موضحًا أن الإفراط في تناول أي نوع من الفاكهة؛ يؤدي إلى الحصول على جرعات مرتفعة من السكريات.

وأكد مجدي نزيه أن لكل فاكهة موسمًا خلقها الله فيه لـ"حِكمة"، موضحًا أن تناول الأغذية في مواسمها الطبيعية؛ يمنح الجسم أكبر استفادة غذائية.

كما أشار إلى أن الخضروات الصيفية مثل البامية والملوخية، وكذلك القلقاس في الشتاء، تحمل فوائد تتناسب مع احتياجات الجسم في كل فصل من فصول العام.

تناول البطيخ البطيخ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: تدبر القرآن والعمل به منهجا لتحقيق التوازن بين مطالب الإنسان الروحية والسلوكية

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل وبدء اختيار المتميزين بالمديريات

بالصور

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد