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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يسبب الإفراط في تناول البطيخ اضطرابات بالجهاز الهضمي؟.. فيديو

البطيخ
البطيخ
البهى عمرو

أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يُعد من أفضل الفواكه الصيفية لما يتميز به من محتوى مائي مرتفع وعناصر غذائية مهمة تساعد على ترطيب الجسم ودعم الصحة العامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتدال في تناوله لتجنب أي مشكلات هضمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البطيخ يُعد ملك الفواكه الصيفية، نظرًا لاحتوائه على نحو 91% من الماء، ما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.

وأوضح خبير التغذية أن البطيخ غني بفيتامين C، كما يحتوي على مادة اللايكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتمنحه اللون الأحمر المميز، مشيرًا إلى أنها تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض وتدعم الصحة العامة.

وأضاف أن البطيخ منخفض السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا فقط، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكريات والألياف، وهو ما قد يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

البطيخ الجهاز الهضمي أفضل الفواكه الصيفية الفواكه الصيفية

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