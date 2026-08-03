رسالة إنسانية من البابا لاون الرابع عشر: شاركوا الخبز واصنعوا السلام

ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاة التبشير الملائكي، مع الحجاج، بساحة القديس بطرس، حيث تأمل في إنجيل تكثير الخبز، مؤكدًا أن معجزات السيد المسيح لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المادية، بل تكشف حضور ملكوت الله، وتمنح الإنسان منظورًا جديدًا للحياة.

وأوضح الأب الأقدس،أن هناك أن المسيح هو خبز الحياة، الذي يشبع جوع الإنسان إلى الحقيقة، والسلام، مشيرًا إلى أن وفرة الخبز في المعجزة تعلن سخاء الله، وعنايته الدائمة بجميع أبنائه.

وفي المقابل، حذر الحبر الأعظم من ثقافة التكديس، والهدر، معتبرًا أن الجشع يحرم الآخرين من حقوقهم، في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص من الفقر، والحروب، والنزوح.

ودعا بابا الكنيسة الكاثوليكية المؤمنين إلى ترجمة سر الإفخارستيا إلى أسلوب حياة، من خلال مشاركة الخبز مع الآخرين، والاهتمام بالفقراء، والمحتاجين، وجعل الحياة اليومية مساحة للأخوّة، والتضامن، سائلًا شفاعة العذراء مريم، كي تنمّي في القلوب روح المحبة، حتى لا يفتقر أحد إلى خبزه اليومي.

وعقب تلاوة الصلاة، أعرب عظيم الأحبار عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة سبتة، داعيًا، بشفاعة سيدة إفريقيا، إلى إيجاد حلول تحقق السلام، والعدالة، والاستقرار، كما جدد نداءه إلى المجتمع الدولي للعمل، من أجل إنهاء الحروب عبر الحوار، والوسائل الدبلوماسية، والصلاة من أجل جميع ضحايا النزاعات، ولا سيما الأطفال، وكبار السن، والمرضى.

وفي ختام كلمته، ذكّر قداسة البابا لاون الرابع عشر، المؤمنين بذكرى "غفران آسيزي"، الامتياز الروحي الذي ناله القديس فرنسيس الأسيزي عام 1216، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه النعمة، لاسيما في عام اليوبيل الثامن المئوي لانتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء.