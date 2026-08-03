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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضى يعلق على الزلزال

العوضي
العوضي
علا محمد

علق الفنان أحمد العوضى، على  الهزة الأرضية  “الزلزال ”التى شعر بها عدد من المواطنين فى القاهرة وعدة محافظات، على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال العوضى علي فيسبوك : "هزة أرضية.. إنما إيه خرااااب»، فى منشور حصد تفاعلا واسعا من متابعيه، الذين شاركوه تعليقاتهم حول شعورهم بالزلزال.".

وجاء تعليق أحمد العوضى بعد الهزة الأرضية التى شهدتها مصر فجر اليوم، وشعر بها سكان عدد من المحافظات، ما دفع الكثيرين إلى تداول تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى السياق نفسه، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس.

وأوضح المعهد، فى بيان رسمى، أن الهزة وقعت اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، فى تمام الساعة 03:00:29 بالتوقيت المحلى للقاهرة، وبلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين شعروا بها دون تسجيل أى خسائر أو أضرار جسيمة.

الفنان أحمد العوضى أحمد العوضى مواقع التواصل الإجتماعي الهزة الأرضية الزلزال العوضى

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