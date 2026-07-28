ابنة تتهم نظام "الطيبات" بالتسبب في وفاة والدتها.. خصيمة ضياء العوضي

أثارت سيدة تُدعى ندى عبد التواب حالة من الجدل، بعد أن نشرت تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اتهمت فيها الراحل الدكتور ضياء العوضي بالتسبب في وفاة والدتها، مؤكدة أنها توقفت عن تناول علاجها بعد اقتناعها بما كان يقدمه من محتوى حول ما يُعرف بـ"نظام الطيبات".

وقالت ندى إن والدتها كانت تعاني من مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء من خلال اتباع نظام "الطيبات"، مشيرة إلى أنها كانت تقتنع بما يُطرح في مقاطع الفيديو الخاصة بالنظام، وهو ما دفعها إلى التمسك به رغم تدهور حالتها الصحية.

وأضافت أن والدتها "أهلكت صحتها" خلال فترة قصيرة، مختتمة منشورها بقولها: "أنا خصيمة ضياء العوضي قدام ربنا يوم القيامة، حسبي الله ونعم الوكيل".

ويأتي هذا المنشور في ظل الجدل المستمر حول نظام الطيبات، الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط الطبية والإعلامية خلال الأشهر الماضية.