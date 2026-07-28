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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حملة رقابية حازمة.. المرور على 52 منشأة غذائية وإعدام أغذية غير صالحة ببورسعيد

حملة رقابية حازمة برئاسة "سلامة غذاء" و تموين بورسعيد ".. المرور على 52 منشأة غذائية وإعدام أغذية غير صالحة
حملة رقابية حازمة برئاسة "سلامة غذاء" و تموين بورسعيد ".. المرور على 52 منشأة غذائية وإعدام أغذية غير صالحة
محمد الغزاوى

 انطلقت حملة رقابية موسعة شملت مختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد ذلك تنفيذًا لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة الميدانية الحازمة على المنشآت الغذائية والمحالات التجارية للتأكد من سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حمايةً لصحة المواطنين

 حملة رقابية حازمة برئاسة "سلامة غذاء" و تموين بورسعيد ".. المرور على 52 منشأة غذائية وإعدام أغذية غير صالحة

وجاءت الحملة بقيادة الدكتورة  نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، و أحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئة، و محمد سعيد مدير إدارة تموين بورفؤاد بمشاركة مفتشي الأغذية بالهيئة، و شملت الحملة المرور الميداني والتفتيش الدقيق على 52 منشأة غذائية بنطاق مدينة بورفؤاد، وأحياء (الزهور، الضواحي، الشرق، العرب، والمناخ).

وأسفرت التفتيشات والمتابعات الرقابية عن إعدام 15 كجم من الأغذية المخزنة في ظروف صحية غير ملائمة تشكل خطرًا على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى فحص مفتشي الهيئة لعدد من الأحراز على ذمة قضايا طبقا لقرارات النيابة العامة وتفعيل أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمعايير الاشتراطية والصحية المعتمدة، مع تأكيد الهيئة على مواصلة حملاتها الدوريّة بصفة مكثفة لضبط الأسواق وتأمين غذاء صحي وآمن لجميع أهالي بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد سلامة الغذاء التموين والتجارة الداخلية

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