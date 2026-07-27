بورسعيد.. إيقاف تشغيل مطعمين لمخالفتهما اشتراطات سلامة الغذاء

صدّق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل منشأتين غذائيتين مطعمين وذلك بناءً على المذكرات المقدمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فرع بورسعيد، عقب حملات التفتيش والرقابة التي أجرتها على المنشأتين

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية،

بعد تقارير الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد.. قرارات حاسمة ضد المنشآت المخالفة لحماية المواطنين

وكشفت أعمال المرور والتفتيش عن وجود عدد من المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، من بينها انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة داخل أماكن تداول وتحضير وحفظ الأغذية، وعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة، وسوء حالة البنية الداخلية للمنشآت، ووجود كسور وفتحات بالأرضيات والحوائط، ومياه راكدة، وعدم إحكام غلق دورات المياه والمنشآت، إلى جانب تهالك بعض المعدات وأسطح تجهيز الأغذية، وعدم توافر وسائل الحماية ومستلزمات غسل الأيدي، فضلًا عن عدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية وعدم استيفاء الشهادات الصحية اللازمة

بعد تقارير الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد.. قرارات حاسمة ضد المنشآت المخالفة لحماية المواطنين

وبناءً على ما انتهت إليه تقارير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وافق محافظ بورسعيد على إيقاف تشغيل المنشأتين، لما تمثله المخالفات المرصودة من خطر مباشر على صحة المواطنين، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة واستيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الصحية المقررة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها لاشتراطات سلامة الغذاء أو تعريضها صحة المواطنين للخطر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم غذاء آمن وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة