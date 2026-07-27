نائب بورسعيد يتقدم باقتراح لتقسيط متأخرات التأمينات لحاملي الرخص المهنية

تقدم النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ بالسماح بتقسيط متأخرات التأمينات الإجتماعية لحاملى الرخص المهنية.

وقال النائب في مقترحه: "يتعرض الكثير من حاملي رخص القيادة المهنية بدرجاتها المختلفة (الأولى والثانية والثالثة) لضغط شديد أثناء تجديد الرخص سنويًا أو كل فترة وذلك بسبب متأخرات التأمينات الاجتماعية وتراكمها".

وتابع: "ومن الثابت أن تأخرهم عن سداد التأمينات يرجع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمروا بها وضغوط الحياة الأسرية ومتطلبات الصرف طبقًا لأولويات الأسر، وعليه ليس من الأفضل منع إصدار التراخيص لتأخر سداد التأمينات لأنها هي مصدر رزقهم الوحيد والذي يجعلهم يسيرون بدون رخص القيادة ويقعوا بذلك تحت طائلة القانون".

وأردف: "ولذلك نلتمس الموافقة على الاقتراح برغبة بتقسيط المتأخرات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه".