3 لجان برلمانية خلال الإجازة لحسم ملفات التأمينات والتموين والعدادات الكودية.. عضو بالنواب يكشف التفاصيل

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باستمرار انعقاد ثلاث لجان برلمانية خلال فترة الإجازة البرلمانية، لمتابعة ملفات التأمينات الاجتماعية، والعدادات الكودية، وحذف المواطنين من بطاقات التموين، مؤكدًا أن هذه القضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ولا يجوز تأجيلها.

مطالبة باستمرار عمل اللجان البرلمانية

قال محمد فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، إنه سيتقدم بتوصية إلى رئيس مجلس النواب لاستمرار عمل اللجان المختصة خلال الإجازة البرلمانية، لمتابعة ثلاثة ملفات رئيسية هي التأمينات، والعدادات الكودية، وحذف المواطنين من بطاقات التموين.

التأمينات.. وعود لم تُنفذ بعد

وأوضح أن البرلمان تلقى وعودًا بحل أزمة التأمينات، إلا أن مشكلات صرف المعاشات ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت في مايو الماضي، مع وعد بحلها خلال شهر، ثم تأجل التنفيذ إلى أول أغسطس، مطالبًا باستمرار متابعة لجنة القوى العاملة حتى إنهاء الأزمة بالكامل.

العدادات الكودية.. اجتماع لم يُعقد

وأشار إلى أن أزمة العدادات الكودية لا تزال مستمرة، رغم تقديم 59 طلب إحاطة بشأنها، لافتًا إلى أن لجنة الطاقة أوصت بعقد اجتماع يضم وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين لمناقشة الملف قبل 30 يونيو، إلا أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن.

مراجعة معايير حذف المواطنين من التموين

وأكد فؤاد أن ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين يحتاج إلى مراجعة عاجلة، موضحًا أن هناك شكاوى من حذف مستحقين للدعم، ومطالبًا بمراجعة معايير الحذف وآليات تطبيقها، والتأكد من دقة البيانات التي تُبنى عليها قرارات الاستبعاد.

وأضاف أن البرلمان لم يتلق حتى الآن توضيحًا بشأن الأسباب والمعايير التي تؤدي إلى حذف المواطنين من منظومة الدعم، مشيرًا إلى امتلاكه قائمة بأسماء مواطنين يرغب في معرفة أسباب استبعادهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أن ملفات التأمينات والعدادات الكودية وبطاقات التموين ترتبط بحقوق المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا ضرورة استمرار اللجان البرلمانية المختصة في متابعتها خلال الإجازة البرلمانية حتى الوصول إلى حلول واضحة ونهائية.