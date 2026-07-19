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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
رشا عوني

أثار خبر وفاة احمد جلال عبد القوي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، عقب إعلان وفاته بعد صراع مع السرطان عن عمر يناهز 42 عاماً، حيث تعرض الفنان الشاب لأزمة صحية وتدهورت حالته بعد إعلانه مؤخراً إصابته بالسرطان وكان يتلقى العلاج لكن كان وضعه سيئاً ولم يتحمل وفارق الحياة.

مرض احمد جلال عبد القوي

وأصيب الفنان احمد جلال عبد القوي بطل مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم الراحل نور الشريف، بـ سرطان الحجاب الحاجز ، وكشف في تصريحات سابقة أنه خضع لجلسات علاج إشعاعي وكيماوي لتجميد الورم واستئصاله وأنه كان يعاني من ألم مستمر.

عن عمر يناهز الـ42 عاماً.. وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي

أعراض سرطان الحجاب الحاجز


تختلف أعراض أورام الحجاب الحاجز وفقًا لنوع السرطان إن كان حميد أو خبيث، لكن بشكلٍ عام فإن الأعراض التي تختص بهذا النوع من الأورام تتمثل في ما يأتي:

-التعب وعدم الراحة
-صعوبة التنفس
-ألم في الصدر
-ألم في الكتف أو البطن
-انخفاض صفير التنفس بشكلٍ مُلاحظ
-الشلل في بعض الحالات النادرة، وهذه الحالة غالبًا تنتج بسبب قلة وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم

أعراض أخرى


أما الاعراض العامة لكافة أنواع الاورام، والتي قد يشعر بها مُصاب أورام الحجاب الحاجز، فهي تمثلت في ما يأتي:

تغيرات في الوزن، وهذه التغيرات قد تشمل زيادة في الوزن أو انخفاض في الوزن، وكلهما يحدث بشكلٍ مفاجئ.
السعال المستمر.
عسر الهضم.
آلام في العضلات والمفاصل.
تعرق ليلي.
ارتفاع درجات حرارة الجسم بين كل حين وآخر.
شحوب البشرة وتغير لونها، حيث أنه عادةً يبدة مُصفر.

ورم الحجاب الحاجز

أورام الحجاب الحاجز هي نمو غير طبيعي للأنسجة في العضلة الفاصلة بين الصدر والبطن، غالباً ما تكون نادرة وحميدة، أو قد تنتشر من أعضاء مجاورة كالرئة والكبد.

 تشمل الأعراض: ضيق التنفس، ألم في الصدر أو البطن، والسعال المستمر. ويتم التشخيص عبر الأشعة والخزعة.

 علاج الم الحجاب الحاجز


هناك عدة طرق يمكن علاج ألم الحجاب الحاجز، حيث يعتمد اختيارها على المسبب وشدة الألم، تشمل العلاجات على ما يلي:

 يمكن علاج بعض الأسباب الطفييفة باتباع أنماط صحية تقلل من الألم، تشمل على ما يلي:
 

-تجنب الأطعمة التي تزيد من حرقة المعدة والارتجاع المريئي.
-ممارسة تمارين التنفس.
-تناول قطع صغيرة من الأكل.
-ممارسة الرياضة حسب مقدرة الجسم لذلك.
-الإقلاع عن التدخين والكحول.
-تقليل التوتر.
-الإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضة.
-تقليل الوزن.

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع المرض ومدحت تيخا ينعيه - العالم الآن الإخباري
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