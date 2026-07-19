قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا تحقق إيرادات تاريخية من كأس العالم
قبل مناقشته بالنواب.. أهداف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
رئيس أركان الاحتلال: نحافظ على أعلى درجات الجاهزية ومستعدون للعودة الفورية إلى القتال
بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"
عراقجي يكشف "ثغرة أمنية" في مكتب المرشد سهلّت اغتيال خامنئي
خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. اضغط هنا وسجل الآن
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
محمد إبراهيم

في جبال جنوب تدور معركة صامتة لا تقل أهمية عن أي معركة لحماية مقدرات الدولة، فبينما تتجه مصر إلى تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الذهب، تنشط في المقابل مجموعات التنقيب غير الشرعي، المعروفة بـ “الدهابة”، في محاولة لاستخراج الخام بعيدا عن رقابة الدولة، بما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وأمنية وبيئية.

ولا يقتصر خطر هذه الظاهرة على فقدان كميات من الذهب الخام، بل يمتد ليهدد خطط التنمية والاستثمار، ويستنزف ثروات وطنية كان من الممكن أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية وعوائد اقتصادية وفرص عمل، فضلا عن فتح مسارات لتهريب الخام خارج الحدود.

شهادات من قلب الميدان

وواصلت القوات المسلحة نشر شهادات لبعض من المسؤولين الذين حذروا من خطورة "الدهابة".

يؤكد الجيولوجي محمود عثمان أحمد، مفتش مناجم مرسى علم بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن الدهابة هم مجموعات من الأفراد يبحثون عن خام الذهب بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يترك آثارا سلبية مباشرة على البيئة والأمن والاقتصاد.

وتتسبب عمليات الحفر العشوائي في تشويه الطبيعة الجيولوجية للمناطق التعدينية، كما تحرم الدولة من الاستفادة القانونية من مواردها الطبيعية، فضلًا عن صعوبة الرقابة على تلك الأنشطة التي غالبًا ما تتم في مناطق صحراوية وجبلية شديدة الوعورة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على فتح قطاع التعدين أمام الاستثمارات الدولية، تحذر المهندسة هدى منصور، الرئيس الإقليمي لشركة أنجلو جولد أشانتي مصر، من أن التنقيب العشوائي يهدر فرصا استثمارية ضخمة، ويؤثر في ثقة الشركات العالمية بالسوق التعدينية.

وتوضح أن شركة أنجلو جولد أشانتي، التي تعد رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، اتخذت قرار دخول السوق المصرية بعد دراسات جدوى مطولة، من خلال الاستحواذ على حصة شركة سنتامين العالمية المدرجة في بورصة لندن، في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الثقة الدولية في الإمكانات التعدينية المصرية.

وتكشف شهادة عبد الناصر عوض محمود، عضو مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا للصناعة والتعدين، ومن أبناء قبيلة العبابدة، جانبا آخر من المشهد، إذ يشير إلى أنه بمجرد إعلان الشركات عن اكتشافات جديدة، تتوافد أعداد كبيرة من الدهابة إلى المنطقة، وتنشأ لهم مناطق لوجستية بالقرب من الحدود.

ويضيف أن الذهب المستخرج من جنوب مصر لا يتجه إلى الداخل للاستفادة منه عبر القنوات الرسمية، وإنما يسلك مسارات نحو الحدود، بما يثير مخاوف من تهريب الثروة المعدنية إلى خارج البلاد، مؤكدا أن الدهابة يتمركزون في مناطق جبلية شديدة الوعورة، ما يجعل الوصول إليهم وملاحقتهم أكثر تعقيدا.

ومع استمرار جهود الدولة لتطوير قطاع التعدين وتوسيع قاعدة الاستثمارات العالمية، تظل مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، فكل جرام من الذهب يستخرج خارج الإطار القانوني لا يمثل مجرد خسارة مالية، بل هو استنزاف لثروة وطنية، وإهدار لفرص التنمية.

لمشاهدة شهادات المسؤولين 

الدهابة التنقيب عن الذهب التنقيب غير الشرعي عن الذهب القوات المسلحة جنوب مصر مرسى على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

تسيتسيباس يحرز أول لقب له في بطولات رابطة محترفي التنس منذ 16 شهرًا

تسيتسيباس يحرز أول لقب له في بطولات رابطة محترفي التنس منذ 16 شهرًا

الأهلي

نادٍ إسباني يدخل سباق التعاقد مع صفقة الأهلي المحتملة

لامين يامال

لامين يتحدى ألفاريز.. القيمة التسويقية للاعبي إسبانيا والأرجنتين قبل نهائي المونديال

بالصور

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد