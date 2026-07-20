علي قدورة بعد اعتزاله: أنا بجد تعبت واتداينت

كشف مؤدي المهرجانات، علي قدورة حقيقة عودته للفن بعد تعثر حالته المادية، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال قدورة: أنا عارف إن فيه ناس كتير هتشوف الفيديو ده وهيتكلموا وهيسألوا، بحكم إني حد على السوشيال ميديا مينفعش أكلم نفسي بس، أنا لحد دلوقتي ماخدتش أي قرار وربنا هو أعلم وأدرى باللي فيا، أنا حاولت ومحدش كلمني علشان أبطل علشان يكلمني علشان أرجع، أنا ماخدتش أي قرار خالص وربنا يثبتني بس أنا في موضوع صعب أوي، ومخدتهاش حجة من 3 سنين أنا أكيد مريت بحاجات أكتر من كده ومريت بظروف أكتر من كده وبيتهيأ لي إن دي مش حجة، تاني حاجة مفتكرش إن حدّ مدّ لي إيده لما بطلت وأكلني لقمة ولا قالي تعالى أشغلك في شركتي أو تعمل مشروع، ملقتش حد يقولي أي حاجة.

وتابع علي قدورة: 90 % من اللي بيشوفوني بيفتكروا إن فلوس المهرجانات بصرف منها وبناء على ده كل الرسائل عندي عايزين مساعدات والله ما حد عايز مساعدة غيري، أنا مش بشتكي ولكن بفهمكم وجهة النظر، أنا مش عايز ولا هقبل حاجة من حد، أنا فتحت مشروعي واشتغلت زي الفل وبعدين الدنيا اتكحرتت خالص واتداينت والدنيا اتخربت معايا، والمحل هقفله آخر السنة دي لو مكنش بكرة.

وقال علي قدورة: محدش أدرى بعباده غير ربنا، وأنا بكلم نفسي بصوتين وجوايا 2 بيتكلموا وبيحاربوا في بعض وأنا مهزوم وسطهم ومفيش كلام عارف أقوله، بس أنا حاولت في عز شهرتي وفي عز ما كنت مسموع ومش مغصوب على حاجة، ولكن أنا بجد تعبت واتداينت وخلاص بتشاف وحش لأن إحنا فعلًا في زمن بتاع مظاهر وفلوس، أنا مش طايق كلمة ولا نصيحة من حد، أنا أقرب واحد لنفسي.