مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي عن تفاصيل جديدة بشان ما تردد عن وجود شبة جنائية في وفاته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة : انه تم ملاحظة تغير لون جلد الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي بشكل يشبة الكدمات، الا انه من المرجح ان يكون هذا التغير نتيجة الجلطة التي تعرض لها وتسببت في وفاته، حيث ان الراحل نقل الي المستشفي بعد ان تعرض الي جلطة الساق، ثم انتقلت الي الرئه، وهو ما جعل الطب الشرعي يفحص الجثمان قبل استخراج تصريح الدفن.

وكان قد أعلن شقيق الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوى تأجيل مراسم صلاة الجنازة والدفن للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب الظروف الصحية لوالده، إلى جانب انتظار وصول عدد من أفراد الأسرة من خارج البلاد.

وكتب محمد عبد القوي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «نعتذر لحضراتكم، حيث تم تأجيل صلاة الجنازة والدفن لفقيدنا أحمد جلال عبد القوي، نظرًا للظروف الصحية للوالد ووصول باقي الأقارب من الخارج، وسنوافيكم بموعد صلاة الجنازة والدفن الجديد، وتقبلوا اعتذارنا وجزاكم الله كل خير».

وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل صلاة الجنازة من موعدها الذي كان مقررًا ظهرًا إلى صلاة العصر، قبل أن تعلن لاحقًا تأجيلها مرة أخرى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.