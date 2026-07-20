موعد جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي.. اليوم بعد صلاة العصر

أعلن شقيق الفنان أحمد جلال عبد القوي موعد تشييع جثمان شقيقه، وذلك عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا أحمد جلال عبد القوي".

وفاة أحمد جلال

وأضاف أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الاثنين عقب صلاة العصر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن العزاء سيقتصر على تشييع الجثمان وتلقي واجب العزاء عبر الرسائل، نظرًا للظروف، داعيًا الله ألا يُري أحدًا مكروهًا في عزيز لديه.

جاء رحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الفنية، إذ تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة، تاركًا حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.