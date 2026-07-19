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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصل إلى 300 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في «يلا ساحل»

بوستر حفل عمرو دياب
بوستر حفل عمرو دياب
سعيد فراج

طرحت منصة Tellr، تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في «يلا ساحل» كما يلي: (1300 جنيه لفئة Regular، 2500 جنيه لفئة Fan bit،10000 جنيه للخط الأمامي، 120000 جنيه الطاولة 6 مقاعد، 300000 جنيه الاستراحة 8 مقاعد). 

ويحيي عمرو دياب، حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 7 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل. 

ألبوم عمرو دياب 

طرح النجم الكبير عمرو دياب مقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك". 

وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلاله صيفية جذابة مع نظارات شمسية .

وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.

 وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.

أحدث ألبومات عمرو دياب 

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.  

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب تأجيل حفله المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأول من أغسطس 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ونشرت الشركة المنظمة بيانًا رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام" أكدت فيه تأجيل الحفل، مشيرة إلى أن قيمة التذاكر المُباعة ستُرد بالكامل من خلال نقاط البيع ذاتها التي تمت عملية الشراء منها.

كما عبّرت الشركة عن تقديرها لتفهّم الجمهور ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وواعدة بأن تكون النسخة القادمة من الحفل أكثر تميزًا وروعة.

عمرو دياب ألبومات عمرو دياب يلا ساحل

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