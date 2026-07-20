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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأسود.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها يثيران الجدل من كندا

إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
رنا عصمت

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صور من خلال جولتهم في كندا، أثناء وجودها هناك للاحتفال بشهر التراث المصري في تورنتو.

إطلالة إلهام شاهين و ابنة شقيتها..


وظهرت إلهام شاهين، رفقة الفنانة إلهام صافى،ابنة شقيتها ، بملابس سوداء كاجوال.

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ونشرت إلهام شاهين، صور من رحلتها الأخيرة وعلقت عليها قائلة: “جوله رائعه فى أجمل مناطق محيطه بشلالات نياجرا فى كندا”.

وتابعت: “ و إن شاءالله سيسعدني جدا لقائى مع الجاليات المصرية و العربيه فى كندا  .. للإحتفال معا بشهر التراث المصرى فى تورنتو”.

واختتمت: “نلتقى فى أمسيه ثقافيه فنيه يوم السبت 25 يوليه .. تحياتى لكل الجاليات المصريه و العربيه بكل أنحاء كندا”.

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إطلالة إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين و ابنة شقيتها الفنانة إلهام صافى إلهام صفى

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بالأسود.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها يثيران الجدل من كندا

إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا

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