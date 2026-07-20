لأول مرة منذ 150 عاما.. نائب رئيس أمريكي يُرزق بمولود خلال توليه المنصب

رُزق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، بمولودهما الرابع، أمس الأحد، وأطلقا عليه اسم “أليك نيل فانس”، ليصبح أول طفل يولد لنائب رئيس أمريكي في أثناء توليه المنصب منذ أكثر من 150 عامًا.

وأعلن “فانس”، الخبر، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن زوجته والمولود يتمتعان بصحة جيدة، وأن أطفالهما الثلاثة استقبلوا شقيقهم الجديد بسعادة كبيرة.

ويعد فانس- البالغ من العمر 41 عاما- من أبرز السياسيين الأمريكيين الذين يدعون إلى تشجيع الإنجاب، إذ يكرر في خطاباته التحذير من تراجع معدلات المواليد في الولايات المتحدة، معتبرا أن زيادة عدد الأطفال تمثل استثمارًا في مستقبل البلاد.

وسبق أن دعا إلى تبني سياسات تشجع على تكوين الأسر، كما اقترح فرض ضرائب أعلى على الأشخاص الذين لا ينجبون أطفالًا، وأبدى دعمه لعدد من الإجراءات التي يرى أنها تعزز الاستقرار الأسري.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الخصوبة في الولايات المتحدة تراجع إلى نحو 1.6 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى يُسجل في تاريخ البلاد، مقارنة بالمعدل البالغ 2.1 طفل اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان دون الاعتماد على الهجرة.