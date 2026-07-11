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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعثر الاتفاق مع إيران لن ينعكس سلبا على مستقبل نائب الرئيس الأمريكي السياسي.. تقرير

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
أ ش أ
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رأى مساعدون وحلفاء لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن تعثر الاتفاق مع إيران لن ينعكس سلبا على مستقبله السياسي، مؤكدين أن تشككه المسبق في التزام طهران بتعهداتها قد يحصنه من الانتقادات، رغم ارتباط اسمه بشكل وثيق بجهود التفاوض التي قادتها الإدارة الأمريكية.

وجاء ذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف داخل الحزب الجمهوري من تداعيات الأزمة على انتخابات التجديد النصفي.

ويرى مقربون من فانس أن ظهوره كأحد أبرز الداعين إلى إنهاء الحرب، مع بقائه منسجما مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعزز موقفه السياسي سواء نجحت المفاوضات أو تعثرت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية.

وفي المقابل، شكك عدد من الجمهوريين في قدرة فانس على تجنب التداعيات السياسية إذا طال أمد الصراع، معتبرين أن الناخبين قد يربطون بين استمرار الحرب وارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما رأى مسئولون سابقون أن مذكرة التفاهم مع إيران لم تعالج قضايا جوهرية، من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز، ما جعل تعثرها أمرا متوقعا.

ومن جانبها، حملت الإدارة الأمريكية عناصر داخل إيران مسئولية تقويض الاتفاق، قائلة " إن هذه الأطراف تراجعت عن التزاماتها بعد شعورها بفقدان أوراق الضغط.

وأكد مسئولون أمريكيون أن استئناف المفاوضات مرهون بإعلان إيراني واضح يضمن حرية الملاحة في جميع ممرات مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، وإلا فإن طهران ستواجه إجراءات أكثر صرامة.

وكان فانس قد أكد مرارا أن الاتفاق "بسيط" وأن المشكلة لا تكمن في بنوده، بل في التزام إيران بتنفيذها، مشددا على أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات تستهدف السفن، فيما يرى مؤيدوه أن نجاحه في إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود قد يعزز حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نائب الرئيس الأمريكي تعثر الاتفاق إيران التفاوض انهيار وقف إطلاق النار

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