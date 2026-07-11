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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد حمزة عبدالكريم: الوقوف أمام الرئيس شرف كبير.. محمد صلاح يدعم ابني

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
حسن العمدة
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أكد المهندس محمد عبدالكريم، والد حمزة عبدالكريم نجم منتخب مصر ولاعب برشلونة الإسباني، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب عقب المشاركة في كأس العالم يمثل مصدر فخر كبير لجميع اللاعبين، مؤكدًا أن هذه اللفتة ستكون دافعًا لمواصلة تحقيق النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وقال والد اللاعب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "شرف كبير مجرد الوقوف أمام الرئيس، وبالنسبة لحمزة فهذا تقدير كبير لما قدمه منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، وأعتقد أن هذا التكريم سيكون حافزًا للفريق كله لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة."

وأضاف أن حمزة سيغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى معسكر برشلونة استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن المعسكر سينطلق يوم 13 يوليو في إسبانيا، قبل أن ينتقل الفريق إلى إنجلترا لاستكمال فترة الإعداد.

وتحدث عن نشأة نجله الرياضية، قائلًا: "إحنا أسرة رياضية، وكلنا لعبنا الكرة الطائرة، سواء أنا أو الكابتن منى أو يسرا. وبحكم عملي كمهندس بترول سافرت إلى عدة دول، وخلال هذه الفترة انتقل حمزة بين أكثر من أكاديمية قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن 12 عامًا."

وأشار إلى أن شقيق حمزة الأكبر كان صاحب تأثير كبير في مسيرته، مؤكدًا: "إحنا عيلة رياضية ملتزمة وعيلة وطنية، وحمزة شخص ملتزم رياضيًا وأخلاقيًا، والحمد لله كل العوامل دي اجتمعت مع بعض، والنادي الأهلي كان له دور كبير في ظهوره وصقل موهبته قبل وبعد المباريات."

وكشف أن مشاركة حمزة في كأس العالم كانت مفاجأة للأسرة، موضحًا: "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا إنه يشارك في كأس العالم، والأكبر أنه شارك من أول مباراة ونزل بديلًا للكابتن محمد صلاح. هو بطبعه قليل الكلام، وإحنا بنسيبه يركز، وكان فيه دعم كبير ليه من نجوم المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح، ومصطفى شوبير، وعمر مرموش، بجانب الكابتن حسام حسن المدير الفني، اللي كان له دور مهم جدًا مع حمزة، وكنا واثقين إنه هيستفيد كثيرًا من المشاركة في البطولة."

واختتم والد نجم منتخب مصر حديثه بالكشف عن تفاصيل تأقلم نجله مع الحياة في إسبانيا، قائلًا: "أخوه الكبير كان عايش في إسبانيا وكان بيتكلم شوية إسباني، ولما حمزة انضم لبرشلونة وفر له النادي مدرسين لتعلم اللغة. في البداية كان مقيمًا في لاماسيا، وكان النادي متكفل بكل احتياجاته، ولو استمر مع الفريق الأول بالتأكيد هيكون للأسرة دور في دعمه. وحمزة بيعرف يطبخ فراخ مشوية، وبيهتم بنظامه الغذائي، وإن شاء الله ربنا يكرمه في الفترة المقبلة."

محمد عبدالكريم حمزة عبدالكريم منتخب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي برشلونة الإسباني

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