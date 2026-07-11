أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعا في مصر لشهر يونيو

أظهرت أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والصادرة عن مؤسسة الأهرام، ارتفاع نشاط سوق السيارات الجديدة في مصر خلال يونيو 2026، حيث بلغ إجمالي المركبات التي تم إصدار وثائق تأمين إجباري وترخيصها لأول مرة 70,497 مركبة، بزيادة 25.58% مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت السيارات الملاكي 21,144 سيارة مرخصة خلال يونيو، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.13% عن مايو، لتواصل السوق استقرارها مع استمرار الإقبال على عدد من الطرازات الاقتصادية والعائلية.

وجاء ترتيب أكثر 5 سيارات ملاكي ترخيصا في مصر خلال يونيو 2026 كالتالي:

1- نيسان صني

تصدرت نيسان صني قائمة السيارات الأكثر ترخيصا بعدد 1,748 سيارة، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد نحو 108 أحصنة وعزم دوران 134 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المحلي:

الفئة الأولي بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 745,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 780,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 810,000 جنيه

2- شيفروليه أوبترا

احتلت شيفروليه أوبترا المركز الثاني بعدد ‏731 سيارة، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصانا وعزم دوران 140 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المحلي: ‏

الفئة الأولي بسعر 765 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 790 ألف جنيه

3- سوإيست S05

جاءت سوإيست S05 في المركز الثالث بعدد ‎654‎‏ سيارة، وتعتمد على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد نحو 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) من 6 سرعات، مع نظام جر أمامي.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المحلي، فتاتى بفئة سعرية واحدة بسعر 1,070,000 جنيه.

4- هيونداي إلنترا AD

حلت هيونداي إلنترا AD في المركز الرابع بعدد ‎594‎‏ سيارة، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ينتج 127 حصانًا وعزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المحلي: ‏

الفئة الأولي بسعر 999 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و 115 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر مليون و 215 ألف جنيه

5- إم جي ZS

احتلت إم جي ZS المركز الخامس بين أكثر السيارات ترخيصا بعدد ‎472‎‏ سيارة، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 119 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT ونظام دفع أمامي.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المحلي، فتاتى بفئة سعرية واحدة بسعر ‏‏1,075,000 جنيه.‏