زلزال في وادي السيليكون.. آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية

رفعت شركة آبل، دعوى قضائية ضد OpenAI تتهمها فيها بسرقة أسرار تجارية وانتهاك عقد، زاعمة أن موظفين سابقين لديها نقلوا معلومات سرية إلى شركة الذكاء الاصطناعي، وأن هذه الممارسات كانت تتم بعلم وتوجيه من قيادات عليا في OpenAI.

آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية

وقدمت آبل الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، متهمة عددا من موظفي OpenAI، من بينهم رئيس قسم الأجهزة في الشركة تان تانج، الذي عمل في آبل لمدة 24 عاما وكان يشغل منصب نائب رئيس تصميم المنتجات الخاصة بـ آيفون وApple Watch قبل انتقاله إلى OpenAI.

وتدعي آبل أن تان استخدم أسماء مشروعات سرية خاصة بها خلال عمليات التوظيف في OpenAI، وطلب من بعض المتقدمين القادمين من آبل إحضار مكونات أجهزة إلى المقابلات، كما وجه موظفين مغادرين حول كيفية تجاوز إجراءات الحماية الأمنية، وسعى للحصول على معلومات حول منتجات لم تعلن عنها الشركة بعد.

وتأتي الدعوى في وقت تشير فيه تقارير إلى أن OpenAI تعمل على تطوير أول جهاز إلكتروني لها، قد يمثل منافسا محتملا لـ آيفون.

آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية

وكان المحلل المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو، قد أشار إلى احتمال تطوير جهاز يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلا من التطبيقات التقليدية.

كما أشارت الدعوى إلى شركة io الناشئة الخاصة بالأجهزة، التي أسسها المصمم السابق في آبل جوني آيف، والتي استحوذت عليها OpenAI العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار لدعم طموحاتها في مجال الأجهزة.

ولم تقتصر اتهامات آبل على تان، إذ ذكرت أيضا الموظف تشانج ليو، الذي عمل في الشركة لمدة ثماني سنوات كمهندس أنظمة كهربائية، واتهمته بعدم إعادة حاسوب محمول تابع لـ آبل بعد انتقاله إلى OpenAI، واستخدامه لتحميل مستندات تقنية سرية.

وقالت آبل إن الوثائق التي يزعم الحصول عليها تضمنت معلومات حول تقنيات ومنتجات غير معلنة، ومواصفات هندسية، وعروضا فنية، وبيانات خاصة بمشروعات داخلية.

وأضافت الشركة أن التحقيقات كشفت عن استخدام معلوماتها السرية أثناء تطوير OpenAI لمنتجاتها العتادية، بما في ذلك تقنيات خاصة بتشطيبات المعادن، زاعمة أن أحد شركاء OpenAI استخدم هذه التقنية بعد الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وطالبت آبل المحكمة بمنع OpenAI من استخدام أو الكشف عن أسرارها التجارية، وإلزامها بإعادة أي مواد سرية تخص الشركة، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية.

وقالت آبل في بيان لها إن حماية ابتكاراتها وملكيتها الفكرية "أمر بالغ الأهمية"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن فرقها وتقنياتها.

من جانبها، نفت OpenAI هذه الاتهامات، وقالت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إنها "لا تهتم بالأسرار التجارية للشركات الأخرى"، وإن تركيزها ينصب على تطوير تقنيات مبتكرة تساعد المستخدمين حول العالم.

وتعد هذه القضية أحدث فصل في المنافسة المتزايدة بين عمالقة التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اتجاه الشركات إلى تطوير أجهزة ذكية جديدة قد تعيد تشكيل سوق الأجهزة الاستهلاكية.