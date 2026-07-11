آبل تراهن على البطارية.. تفاصيل جديدة عن أول آيفون قابل للطي

كشف تسريب جديد أن المورد الرئيسي لبطاريات شركة آبل سجل خليتين جديدتين للبطارية، يعتقد أنهما مخصصتان لهاتف الشركة القابل للطي المرتقب، في خطوة تعزز التقارير التي تشير إلى اقتراب إطلاق أول هاتف آيفون بتصميم قابل للطي.

وبحسب المسرب الصيني المعروف Digital Chat Station، تبلغ السعة الاسمية للخليتين 1921 مللي أمبير في الساعة و2962 مللي أمبير في الساعة، ليصل إجمالي السعة إلى 4883 مللي أمبير في الساعة، مع توقعات من سلاسل التوريد بأن تتراوح السعة الفعلية بين 4800 و5000 مللي أمبير في الساعة، رغم أن هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى تأكيد.

بطارية آيفون القابل للطي قد تنافس أقوى الهواتف المطوية

ويعتمد التصميم المزدوج للبطارية على توزيعها بين نصفي الهاتف، وهو النهج المتبع في معظم الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الدفتري.

وإذا صحت هذه المعلومات، فإن بطارية آيفون القابل للطي ستكون قريبة من منافسيها في الفئة نفسها، إذ يأتي هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold ببطارية سعتها 5015 مللي أمبير في الساعة، بينما يضم جهاز سامسونج Galaxy Z Fold 7 بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة.

آيفون بتصميم قابل للطي

وتتعارض هذه التسريبات مع شائعات سابقة تحدثت عن اختبار أبل بطارية أكبر بسعة تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير في الساعة، إلا أن تلك التقارير أشارت إلى أنها كانت ضمن نماذج هندسية تجريبية، ما يرجح أن الشركة أجرت تعديلات لاحقة على التصميم.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل تركز بشكل كبير على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع تقليل سماكة المكونات الداخلية للهاتف، بحيث تبقى البطارية أحد أبرز أولويات الشركة في تطوير جهازها القابل للطي.

كما أشار المحلل الشهير مينج-تشي كو إلى أن الهاتف سيستخدم خلايا بطارية عالية الكثافة، ما يعزز الأداء مع الحفاظ على التصميم النحيف.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة داخلية قياس 7.8 بوصة، وشاشة خارجية 5.5 بوصة، وسيعتمد على مستشعر Touch ID بدلا من Face ID، إلى جانب معالج A20 ومودم Apple C2 في بعض الأسواق.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن هاتفها القابل للطي بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 Pro خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما تشير تقارير إلى أنه قد يحمل اسم iPhone Ultra.

وبحسب تقديرات مؤسسة IDC، قد يبدأ سعر الهاتف من نحو 2500 دولار، بينما قد تصل بعض الإصدارات ذات السعات التخزينية الأعلى إلى 3000 دولار، ما يجعله من أغلى هواتف آبل على الإطلاق.