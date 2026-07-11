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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة المناخ تهدد الصغار.. تحذيرات من تعرض أكثر من مليار طفل لمخاطر صحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
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تواصل التغيرات المناخية فرض تداعياتها المتسارعة على مختلف أنحاء العالم، لتصبح صحة الأطفال واحدة من أكثر الملفات إثارة للقلق على المستوى الدولي. 

ومع تصاعد موجات الحر والتلوث والكوارث البيئية، تتزايد التحذيرات من اتساع دائرة المخاطر التي تهدد ملايين الأطفال، خاصة في الدول والمناطق الأكثر فقرًا، وسط مطالبات بتحرك عالمي عاجل للحد من آثار أزمة المناخ وحماية الأجيال القادمة.

المناخ يضع أكثر من مليار طفل في دائرة الخطر

شبكة

حذر الدكتور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، من أن أكثر من مليار طفل حول العالم يواجهون تهديدات صحية متزايدة بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍ بيئي، بل أصبحت قضية صحية وإنسانية تمس مستقبل الأطفال بصورة مباشرة.

وأوضح، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم بات مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفاعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استمرار تفاقم الظواهر البيئية وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان.

دعوات لتحرك دولي يتناسب مع حجم الأزمة

التغيرات المناخية

وأكد عودة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع أزمة المناخ، مشيرًا إلى أن الدعوات والتحذيرات التي أطلقتها المؤسسات والمنظمات الدولية خلال السنوات الماضية لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات كافية تتناسب مع خطورة الموقف.

وأضاف أن التدخلات الحالية لا تزال أقل من المطلوب، رغم اتساع نطاق التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف دول العالم، وهو ما يستدعي تنسيقًا دوليًا أكثر فاعلية للحد من تداعيات الأزمة.

880 مليون طفل يواجهون التأثيرات المباشرة للتغيرات البيئية

وأشار نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا إلى أن نحو 880 مليون طفل، من إجمالي ما يقرب من 1.1 مليار طفل، يتعرضون بصورة مباشرة لآثار التغيرات البيئية، موضحًا أن هذه الفئة تعيش في مناطق تشهد ارتفاعًا مستمرًا في درجات الحرارة، إلى جانب التلوث والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية.

وأوضح أن هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للأطفال، وتنعكس على حياتهم اليومية وفرصهم في النمو داخل بيئة صحية وآمنة.

الأطفال الفقراء الأكثر تأثرًا بأزمة المناخ

التغيرات المناخية

ولفت عودة إلى أن الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة يتحملون النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة المناخية، موضحًا أن نحو 8 من كل 10 أطفال فقراء يقيمون في مناطق تعاني من ارتفاع درجات الحرارة والتلوث والكوارث البيئية.

وأكد أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من المشكلات الصحية، وهو ما يضاعف الأعباء الصحية والإنسانية على هذه الفئات الأكثر هشاشة.

حماية صحة الأطفال أولوية عالمية

التغيرات المناخية

واختتم الدكتور فؤاد عودة تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة التغيرات المناخية لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية صحة الأطفال وضمان مستقبلهم، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتبني سياسات بيئية وصحية أكثر فاعلية، بما يسهم في الحد من المخاطر التي تهدد الأجيال الحالية والقادمة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي المتزايدة.

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