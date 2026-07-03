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موجات الحر تضرب العالم.. خبراء يحذرون من تداعيات تسارع التغيرات المناخية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجات الحر تضرب العالم.. خبراء يحذرون من تداعيات تسارع التغيرات المناخية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتزايد المخاوف العالمية من تداعيات التغيرات المناخية، بعدما شهدت عدة دول موجات حر غير مسبوقة، دفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثارها، في وقت تؤكد فيه المؤشرات المناخية أن العالم يواجه مرحلة جديدة من الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، سواء على اليابسة أو في البحار، مع توقعات باستمرار هذه الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.

فرنسا توفر 30 ألف جهاز تكييف للمستشفيات

حالة الطقس

في استجابة سريعة لموجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الفرنسية تعليمات بتوفير 30 ألف جهاز تكييف للمستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، بعد تسجيل درجات حرارة داخل بعض غرف المرضى وصلت إلى 32 درجة مئوية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة المرضى والأطقم الطبية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تزايد التحذيرات من أن موجات الحر أصبحت أكثر شدة وتكرارًا نتيجة التغيرات المناخية.

أرقام قياسية جديدة لحرارة البحار

وفي تطور يعكس تسارع ظاهرة الاحترار العالمي، كشفت بيانات خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ أن متوسط درجة حرارة سطح البحار سجل 20.86 درجة مئوية في 21 يونيو الماضي، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل خلال الشهر نفسه في عام 2024.

كما أكدت بيانات كوبرنيكوس البحرية اتساع نطاق ارتفاع درجات حرارة المياه في مختلف محيطات العالم، وهو ما اعتبره العلماء مؤشرًا واضحًا على تسارع وتيرة التغيرات المناخية.

العلماء: الاحترار العالمي يتسارع

حالة الطقس ودرجات الحرارة

يرى خبراء المناخ أن الارتفاع القياسي في درجات حرارة البحار لا يمثل حدثًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل يعكس اتجاهًا متسارعًا للاحترار العالمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والعواصف والأمطار الغزيرة والجفاف، بما ينعكس على البيئة والاقتصاد والأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

"إل نينيو" يزيد سخونة الكوكب

ويتزامن هذا الارتفاع مع بداية نشاط ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر بشكل مباشر في أنماط الطقس حول العالم.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشتد الظاهرة خلال الأشهر المقبلة لتصبح من أقوى موجاتها منذ عقود، وهو ما قد يدفع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض للشمس

وفي مصر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للمواطنين لمواجهة الأجواء شديدة الحرارة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، واستخدام القبعات أو المظلات عند التواجد في الأماكن المفتوحة.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع درجة الحرارة المحسوسة إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأضافت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يدفع بكتل هوائية محملة بالرطوبة بعد مرورها فوق البحر المتوسط، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تحديات مناخية تتطلب استعدادًا أكبر

وتؤكد المؤشرات المناخية العالمية أن العالم يواجه مرحلة تتسم بارتفاع متواصل في درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، وهو ما يفرض على الحكومات تعزيز خطط التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات لحماية المواطنين والقطاعات الحيوية من آثار موجات الحر المتكررة، مع استمرار التحذيرات من أن الأشهر المقبلة قد تشهد مزيدًا من الأرقام القياسية في درجات الحرارة عالميًا.

التغيرات المناخية درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس

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