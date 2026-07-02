حرارة المحيطات تخرج عن المألوف.. العالم يقترب من مرحلة مناخية مجهولة

في مشهد يثير قلق العلماء حول العالم، سجلت محيطات الأرض أعلى درجات حرارة لها خلال شهر يونيو على الإطلاق، في مؤشر جديد يؤكد أن أزمة المناخ لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبحت واقعا يتكشف يومًا بعد يوم.

ويخشى الخبراء أن تكون هذه البداية لموجة من التغيرات المناخية العنيفة التي ستنعكس على الطقس والبيئة والاقتصاد العالمي.

رقم قياسي جديد يثير المخاوف

أظهرت بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة تغير المناخ أن متوسط درجة حرارة سطح البحار بلغ في 21 يونيو الماضي 20.86 درجة مئوية، محطمًا الرقم القياسي المسجل في الشهر نفسه عام 2024.

كما أكدت بيانات "كوبرنيكوس البحرية" هذا الارتفاع، ما يعكس اتساع نطاق الاحترار في مختلف محيطات العالم.

ويرى العلماء أن هذه القفزة ليست حدثًا عابرًا، بل مؤشر على تسارع وتيرة الاحترار العالمي بصورة غير مسبوقة.

إل نينيو يشعل حرارة الكوكب

يتزامن هذا الارتفاع مع بداية نشاط ظاهرة "إل نينيو"، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر في أنماط الطقس حول العالم.

ويتوقع الخبراء أن تتطور الظاهرة خلال الأشهر المقبلة لتصبح من أقوى موجاتها منذ عقود، ما قد يدفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة.

تغير المناخ العامل الأخطر

ورغم تأثير "إل نينيو"، يؤكد العلماء أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المستمر هو تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، وعلى رأسها حرق الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية.

فقد امتصت المحيطات نحو 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، لكنها أصبحت اليوم تعاني من عبء حراري هائل يهدد توازنها الطبيعي.

ويحذر خبراء المناخ من أن استمرار ارتفاع حرارة المحيطات سيؤدي إلى تسارع ذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتزايد موجات الحر والجفاف والفيضانات، فضلًا عن اضطراب الأمن الغذائي وتهديد ملايين البشر في المناطق الساحلية.

تداعيات تمتد من البحر إلى اليابسة

ارتفاع حرارة المحيطات لا يقتصر تأثيره على الحياة البحرية، بل يمتد ليؤثر في مناخ العالم بأكمله. فالمياه الدافئة تغذي الأعاصير والعواصف الاستوائية، وترفع معدلات التبخر، ما يزيد من احتمالات هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مدمرة.

كما تواجه الشعاب المرجانية خطر التبييض الجماعي، بينما تتعرض العديد من الكائنات البحرية لخطر النفوق أو الهجرة، وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري.

رسالة إنذار للعالم

يرى العلماء أن الأرقام القياسية الجديدة ليست مجرد إحصاءات، بل جرس إنذار يستدعي تحركًا عالميًا عاجلًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

فكل درجة حرارة إضافية تسجلها المحيطات تعني مزيدًا من المخاطر على الإنسان والطبيعة، وقد تكون الأشهر المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة العالم على مواجهة أخطر تحديات القرن الحادي والعشرين.