قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجسد رحلة النبي.. وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة»
رئيس جامعة الأزهر: فتح أبواب السماء في القرآن مرتبط بقبول العمل الصالح
كورفيت أفانتي 2200.. القوات البحرية السعودية تُعوِّم أولى سفن المرحلة الثانية من «مشروع السروات»
لن نقف مكتوفي الأيدي.. الحوثيون يحذرون من العدوان على لبنان
من فني أسنان إلى متهم بالنصب والاحتيال.. القصة الكاملة لـ سقوط منتحل صفة طبيب أسنان بالقاهرة
واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطوات إسرائيلية قد تعرقل الاتفاق مع إيران
إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد
بداية لفصل الصيف غير متوقعة .. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها تملك القرار ولا أحد يفاوض أو يقرر باسمها
مصطفى بكري: لا يوجد منتصر في الحروب.. والشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر
دماء على رصيف الكفاح .. تفاصيل فاجعة فتاة عربة الشاي بحدائق الأهرام
معاينة وتحفظ على آلات المراقبة وشهود عيان.. ماذا يحدث في تحقيقات دهس هدير بائعة الشاي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أقوي من النينيو.. لاعب جديد من العيار الثقيل في مناخ الكوكب

عواصف
عواصف
أمينة الدسوقي

في مشهد يعكس قوة الطبيعة في لحظة غضب، تعرضت منطقة الشرق الأوسط إلى موجة غبار كثيفة تسببت خلال الأيام الماضية فى توقف حركة الطيران لفترة محدودة لكن خلف هذا الحدث المألوف كانت هناك قصة أكبر بكثير تتكشف في أروقة العلم وهى هل يمكن لهذا الغبار نفسه أن يكون أحد أهم المحركات الخفية لطقس العالم؟

النظام المناخي الذي يحكم الكوكب

لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن تقلبات المناخ العالمي ترتبط أساسًا بظاهرتين رئيسيتين في المحيط الهادئ “النينيو” وتعني ارتفاع غير طبيعي في حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، يؤدي إلى اضطراب الرياح ونقص الأمطار في بعض المناطق، وظاهرة “النينيا” وهى العكس تمامًا، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد قوة الرياح التجارية، فتتشكل أنماط طقس مختلفة تمامًا.

العاصفة الدموية

وبحسب النموذج التقليدي، فإن ما يحدث في المحيط الهادئ يمتد تأثيره إلى المحيط الهندي عبر ما يشبه “جسرًا جويًا” ينقل الاضطرابات المناخية بين الحوضين لكن هذا الفهم التقليدي بدأ يتعرض لهزة علمية غير متوقعة.

الدراسة التي قلبت المعادلة 

بحث علمي نشرته دورية “نيتشر كوميونيكيشنز” مشترك بين جامعة بكين، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات، وعالم المناخ جيمس هانسن،  حيث أعاد النظر في هذا “الجسر الجوي” الشهير، ليكشف عاملًا لم يكن في الحسبان وهو غبار الشرق الأوسط والصحارى المحيطة به.

وباستخدام بيانات تمتد لأربعين عامًا (1980–2020)، وتحليل عبر نماذج مناخية متقدمة، توصل الباحثون إلى نتيجة لافتة تتضمن تغيرات نشاط الغبار في الشرق الأوسط تفسر نحو 36% من التغيرات الحرارية السنوية في المحيط الهندي.

مصرع وفقدان 4 أشخاص في فيتنام جراء العاصفة الإستوائية

هذه النسبة لم تكن مجرد رقم، بل مؤشر على أن الغبار ليس مجرد ظاهرة بيئية محلية، بل عنصر مؤثر في “إيقاع المناخ العالمي”.

حين غاب النينيو ظل الغبار حاضرًا بقوة

المثير في الدراسة أن الباحثين قاموا بعزل تأثير “النينيو” بالكامل داخل النماذج المناخية، ومع ذلك استمر تأثير الغبار في الظهور بوضوح.

بل إن النتائج أظهرت أن انخفاض الغبار يؤدي إلى ارتفاع حرارة غرب المحيط الهندي، وزيادة الغبار تعمل على تبريد النظام نسبيًا
وفي فصل الخريف تحديدًا، يصبح الغبار أقوى تأثيرًا من النينيو نفسه وهو ما دفع الباحثين لإعادة التفكير في ترتيب “قوى التحكم” بالمناخ العالمي.

كيف يعمل الغبار كـ”درع مناخي”؟

قد يبدو الغبار للوهلة الأولى مجرد تلوث يعيق الرؤية ويعطل الحياة اليومية، لكنه وفق الدراسة يلعب دورًا مختلفًا تمامًا على مستوى الكوكب، فعندما تنشط العواصف الترابية فوق شبه الجزيرة العربية تعكس الجسيمات الغبارية جزءًا من أشعة الشمس
و تقل كمية الإشعاع التي تصل إلى سطح المحيط و ينخفض تسخين مياه بحر العرب وشمال غرب المحيط الهندي و تستقر درجات الحرارة ويقل الاضطراب المناخي.

أما في السنوات التي يضعف فيها الغبار، تختفي هذه المظلة تسمح السماء الصافية لأشعة الشمس باختراق مباشر وساخن نحو سطح المحيط، فتسخن المياه بشكل أسرع وأقوى، ويختل التوازن الحراري بين شرق وغرب المحيط الهندي هذا الاختلال لا يبقى محليًا، بل يتحول إلى سلسلة من التفاعلات الجوية التي قد تنتهي بفيضانات في شرق أفريقيا، أو جفاف شديد وحرائق في أستراليا وإندونيسيا.

وهكذا، يتحول الغبار من مجرد ظاهرة مزعجة تعطل الحياة اليومية إلى عنصر فاعل في ضبط إيقاع المناخ العالمي، وكأنه “درع مناخي” غير مرئي يحمي الكوكب من تطرف الطقس حين يكون في حالته الطبيعية.

لكن هذه الصورة لا تزال محل نقاش علمي واسع فبعض الباحثين يحذرون من المبالغة في تفسير دور الغبار، مؤكدين أنه جزء من منظومة أوسع تتداخل فيها الرياح الموسمية وظواهر المحيط الهادئ وأنماط الضغط الجوي كما أن النماذج المناخية نفسها لا تزال تحمل هامشًا من عدم اليقين، ما يجعل تحديد نسبة دقيقة لتأثير الغبار مسألة معقدة.

ومع ذلك، يتفق معظم العلماء على أن هذه النتائج لا تلغي دور النينيو أو باقي العوامل المناخية، لكنها تضيف عنصرًا جديدًا إلى لوحة شديدة التعقيد عنصر يجعل من غبار الشرق الأوسط ليس مجرد ضيف ثقيل على الهواء، بل لاعبًا رئيسيًا في مسرح المناخ العالمي، تتحرك ذراته الصغيرة بين الصحارى والمحيطات لتكتب فصلًا خفيًا في قصة طقس الأرض.

منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط طقس العالم النظام المناخي المناخ العالمي النينيو النينيا غبار الشرق الأوسط درع مناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

لحماية الملاحة الجوية.. حملات مكثفة لليوم السادس لتطهير محيط مطار الغردقة من مخازن المخلفات

محافظ الغربية

الغربية.. 115 لجنة تستقبل 51 ألف طالب بالثانوية العامة وتأمين كامل لضمان الانضباط| صور

حفار

ضبط حفار آبار مخالف للإجراءات القانونية غرب بولاق الخارجة بالوادي الجديد

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد