الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لغز المناخ المحير.. لماذا تشتعل الأرض حرارة بينما تبرد السماء فوقها؟

أمينة الدسوقي

في الوقت الذي يواصل فيه كوكب الأرض تسجيل مستويات قياسية من الاحترار، يرصد العلماء ظاهرة تبدو للوهلة الأولى متناقضة؛ فبينما ترتفع حرارة الطبقات القريبة من سطح الأرض، تشهد طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي تبريدا متزايدا.

هذا التناقض المناخي اللافت لم يعد مجرد ظاهرة علمية غامضة، بل أصبح محور دراسة حديثة كشفت أن تبريد الستراتوسفير لا يُعد أثرا جانبيا للاحتباس الحراري فقط، بل يمثل عنصرا رئيسيا يضاعف من قوة تأثير ثاني أكسيد الكربون على مناخ الأرض.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Geoscience، توصلت إلى أن هذا التبريد قد يزيد ما يُعرف بـ«القسر الإشعاعي» لثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50%، ما يعني احتجاز كمية أكبر من الطاقة داخل النظام المناخي للكوكب.

الستراتوسفير الطبقة التي تبرد رغم الاحتباس الحراري

تقع طبقة الستراتوسفير فوق الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وتمتد تقريبا بين ارتفاع 10 و50 كيلومترا عن سطح الأرض.

ومنذ عقود، يعرف العلماء أن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى تسخين الطبقات القريبة من سطح الأرض، في حين تتسبب في تبريد الستراتوسفير لكن الآلية الدقيقة وراء هذه الظاهرة ظلت غير مفهومة بشكل كامل.

وكان التفسير التقليدي يعتمد على فكرة أن ثاني أكسيد الكربون يعمل كغاز دفيء، يمتص جزءا من الحرارة المنبعثة من الأرض ويمنعها من الهروب إلى الفضاء.

غير أن الدراسة الجديدة قدمت تفسيرا أكثر تعقيدا، يعتمد على الخصائص الطيفية الدقيقة لثاني أكسيد الكربون، أي الطريقة التي يتفاعل بها الغاز مع الأشعة تحت الحمراء عند أطوال موجية محددة.

كيف يفقد الغلاف الجوي حرارته؟

باستخدام نماذج متطورة لمحاكاة انتقال الإشعاع الحراري داخل الغلاف الجوي، اكتشف الباحثون أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون تجعل الستراتوسفير أكثر قدرة على إطلاق الحرارة إلى الفضاء الخارجي.

ويحدث ذلك عبر نطاقات محددة من الأشعة تحت الحمراء، وصفها الباحثون بأنها تعمل مثل “نافذة مثالية” تسمح بخروج الحرارة بكفاءة عالية.

ويشرح الباحث شون كون، المؤلف الرئيسي للدراسة، الفكرة بطريقة مبسطة، مشيرا إلى أن هناك نطاقا طيفيا “مثاليا” لا يكون مغلقا بالكامل ولا مفتوحا تماما، بل يسمح لثاني أكسيد الكربون بإطلاق الحرارة بكفاءة، وهو ما يؤدي إلى تبريد الطبقة العليا من الغلاف الجوي.

ومع ارتفاع تركيزات الغاز، تتوسع هذه “النافذة الحرارية”، ما يزيد قدرة الستراتوسفير على فقدان الحرارة، وبالتالي تصبح أكثر برودة.

تبريد السماء يزيد سخونة الأرض

المفارقة الأكثر إثارة في الدراسة تتمثل في أن تبريد الستراتوسفير لا يخفف الاحترار العالمي، بل يساهم في زيادته.

فمع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، يصبح الغلاف الجوي أكثر قدرة على حبس الحرارة الصاعدة من سطح الأرض وفي الوقت نفسه، تؤدي برودة الستراتوسفير إلى تقليل قدرتها على إعادة إشعاع الحرارة إلى الفضاء.

وبالتالي، لا يقتصر الأمر على احتجاز حرارة أكبر داخل الغلاف الجوي، بل إن الطبقة العليا نفسها تصبح أقل قدرة على التخلص من هذه الطاقة، ما يؤدي إلى تضخم ظاهرة الاحترار العالمي.

زيادة خطيرة في “القسر الإشعاعي”

أظهرت حسابات الدراسة أن تبريد الستراتوسفير يرفع “القسر الإشعاعي” لثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 40 و60%.

ويُقصد بالقسر الإشعاعي مقدار الخلل الذي يحدث في توازن الطاقة داخل النظام المناخي نتيجة زيادة الغازات الدفيئة.

فبينما يبلغ التأثير الفوري لثاني أكسيد الكربون نحو 2.2 واط لكل متر مربع، يرتفع الرقم إلى نحو 3.4 واطات لكل متر مربع بعد احتساب تأثير تبريد الستراتوسفير.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أن تبريد الطبقات العليا من الغلاف الجوي ليس تفصيلا ثانويا، بل جزءا أساسيا من استجابة المناخ العالمي لزيادة انبعاثات الكربون.

هل ما زالت هناك فجوات علمية؟

رغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة اعتمدت على نماذج مبسطة نسبيًا لفهم التأثير الإشعاعي لثاني أكسيد الكربون.

كما أن النماذج المستخدمة لا تعكس جميع تعقيدات الغلاف الجوي الحقيقي، مثل حركة الرياح العالمية، والسحب، والتغيرات الموسمية، والتفاعلات الكيميائية المرتبطة بطبقة الأوزون.

لذلك، يرى العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الصورة الكاملة لتأثير تبريد الستراتوسفير على مناخ الأرض في المستقبل.

رسالة جديدة من السماء

تكشف هذه الدراسة أن التغير المناخي لا يقتصر فقط على ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، بل يمتد إلى تغييرات معقدة تحدث في أعالي الغلاف الجوي.

وبينما تبدو السماء أكثر برودة، فإن الأرض في الحقيقة تحتفظ بمزيد من الحرارة، في مفارقة علمية مذهلة تؤكد أن أزمة المناخ أعقد بكثير مما كان يُعتقد سابقا.

