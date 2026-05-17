قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
غداً أول ذو الحجة.. موعد إجازة عيد الأضحى رسميا للموظفين والطلاب
3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح والتعديلات الجديدة فرصة لحل المشكلات.. تقاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع درجات حرارة الجو.. كيف يحافظ الجسم على السوائل؟

كيف يحافظ الجسم على السوائل؟
كيف يحافظ الجسم على السوائل؟
هاجر هانئ

عندما ترتفع درجات الحرارة، يعمل الجسم  بجد للحفاظ على برودة نفسه. للقيام بذلك، فإنه يعيد توجيه تدفق الدم نحو الجلد، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية والشعيرات الدموية وتوسعها. هذا يسمح بتسرب المزيد من السوائل من الأوعية إلى الأنسجة المحيطة بها، حيث تتراكم بدلا من تصريفها بكفاءة بواسطة الجهاز اللمفاوي.

والنتيجة هي هذا الشعور الثقيل المنتفخ المألوف، الأكثر شيوعا في البطن والكاحلين والقدمين. جسدك لا يفعل أي شيء خاطئ. هذه استجابة فسيولوجية طبيعية للحرارة. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين هم بالفعل عرضة لاحتباس الماء الخفيف، فإن التأثير أكثر وضوحا وأكثر إزعاجا.

الرطوبة تجعل الأمور أسوأ. في الحرارة الجافة، يمكن لجسمك تبريد نفسه من خلال العرق الذي يتبخر من الجلد. في الظروف الرطبة، تكون هذه العملية أقل كفاءة، لذلك يتمسك جسمك بمزيد من السوائل لفترة أطول. هذا هو السبب في أن يوم الصيف الحار واللزج يميل إلى الشعور بالانتفاخ أكثر بكثير من اليوم الجاف.

نصائح للحد من احتباس الماء خلال ارتفاع درجات حرارة الجو 

لحسن الحظ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها، إلى جانب أقراص الاحتفاظ بالماء العشبي، للحد من أعراض احتباس الماء الناجم عن الحرارة.

فكر في نظامك الغذائي
بالطبع، العطلات هي وقت رائع لعلاج نفسك، ولكن من الضروري عدم الإفراط في الانغماس إذا كنت تعاني من احتباس الماء. الكثير من الطعام الغريب أو الكحول يضع قدرا كبيرا من الضغط على الجهاز الهضمي ويمكن أن يسبب أعراضا غير مرغوب فيها مثل حرقة المعدة وعسر الهضم، بالإضافة إلى التسبب في الاحتفاظ بالسوائل.

يعد أخذ عينات من الأطباق المحلية والمأكولات الأصيلة أثناء إجازتك أحد مسرات زيارة بلد آخر، ولكن كن حذرا مما تختاره. على الرغم من أن الأطعمة المحلية لذيذة مثل الزيتون أو الأنشوجة أو البيتزا أو جبنة الحلومي أو السمك المملح، إلا أنها غنية بالصوديوم، وهو مساهم رئيسي في احتباس السوائل.

بدلا من الوصول إلى الزيتون أو الوجبات الخفيفة المالحة الأخرى، اختر الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على مضادات الالتهاب الطبيعية مثل الزنجبيل والتوت الأزرق والبقدونس والتوت والخيار.

عند اختيار الفواكه والخضروات، ضع في اعتبارك أن بعضها أكثر عرضة للتسبب في الانتفاخ من غيرها. على سبيل المثال، البروكلي واللفت والقرنبيط هي خضروات صليبية ويمكن أن تسبب غازات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالانتفاخ.

التزم بالماء لتقليل احتباس السوائل
دائما ما تكون الكوكتيلات والمشروبات الغازية جذابة في الصيف، خاصة عندما تكون في عطلة، ولكن الكحول والمشروبات الغازية ستؤدي إلى تفاقم أو حتى تسبب انتفاخا غير مريح لذلك من الأفضل محاولة التمسك بالمياه العادية أو ذات النكهة الطبيعية. يمكن أن تجففك الرحلات الطويلة بسرعة كبيرة، لذا تأكد من رشفة الماء في رحلتك.

عندما تسافر، من السهل أن تنسى أن تشرب ما يكفي. الحل الرائع هو حمل زجاجة ماء معك حتى تتمكن دائما من التعبئة أثناء التنقل.

استخدم التمرين للتغلب على الانتفاخ
عندما تكون في عطلة، ربما تريد الاسترخاء. ولكن على الرغم من أنه قد يكون من المغري الجلوس في الظل أو الاستلقاء على سرير شمسي طوال اليوم، إلا أن التمرين مهم للحد من الانتفاخ الموضعي وتحسين الدورة الدموية للمساعدة في التخلص من احتباس الماء.

فترات طويلة من الجلوس سيئة بشكل خاص للقدمين والكاحلين المتورمين، لذا استمر في التحرك لتجنب الاضطرار إلى الضغط على القدمين المنتفخة والمنتفخة في صنادلك في المساء.

عندما تمارس الرياضة، تفقد المزيد من الماء من خلال العرق وتحتاج إلى تجديد سوائلك، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء أثناء وبعد التمرين أو الجري. ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو المساء بدلا من منتصف النهار ستبقيك أكثر برودة، وكذلك ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة.

درجات الحرارة الأوعية الدموية السوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

صلاة عيد الأضحى

الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

شراء الأضحية

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء يجيب

فضل إطعام الطعام

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟.. الإفتاء توضح ثوابه في الآخرة

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد