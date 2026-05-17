مع ارتفاع درجات حرارة الجو.. كيف يحافظ الجسم على السوائل؟

عندما ترتفع درجات الحرارة، يعمل الجسم بجد للحفاظ على برودة نفسه. للقيام بذلك، فإنه يعيد توجيه تدفق الدم نحو الجلد، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية والشعيرات الدموية وتوسعها. هذا يسمح بتسرب المزيد من السوائل من الأوعية إلى الأنسجة المحيطة بها، حيث تتراكم بدلا من تصريفها بكفاءة بواسطة الجهاز اللمفاوي.

والنتيجة هي هذا الشعور الثقيل المنتفخ المألوف، الأكثر شيوعا في البطن والكاحلين والقدمين. جسدك لا يفعل أي شيء خاطئ. هذه استجابة فسيولوجية طبيعية للحرارة. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين هم بالفعل عرضة لاحتباس الماء الخفيف، فإن التأثير أكثر وضوحا وأكثر إزعاجا.

الرطوبة تجعل الأمور أسوأ. في الحرارة الجافة، يمكن لجسمك تبريد نفسه من خلال العرق الذي يتبخر من الجلد. في الظروف الرطبة، تكون هذه العملية أقل كفاءة، لذلك يتمسك جسمك بمزيد من السوائل لفترة أطول. هذا هو السبب في أن يوم الصيف الحار واللزج يميل إلى الشعور بالانتفاخ أكثر بكثير من اليوم الجاف.

نصائح للحد من احتباس الماء خلال ارتفاع درجات حرارة الجو

لحسن الحظ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها، إلى جانب أقراص الاحتفاظ بالماء العشبي، للحد من أعراض احتباس الماء الناجم عن الحرارة.

فكر في نظامك الغذائي

بالطبع، العطلات هي وقت رائع لعلاج نفسك، ولكن من الضروري عدم الإفراط في الانغماس إذا كنت تعاني من احتباس الماء. الكثير من الطعام الغريب أو الكحول يضع قدرا كبيرا من الضغط على الجهاز الهضمي ويمكن أن يسبب أعراضا غير مرغوب فيها مثل حرقة المعدة وعسر الهضم، بالإضافة إلى التسبب في الاحتفاظ بالسوائل.

يعد أخذ عينات من الأطباق المحلية والمأكولات الأصيلة أثناء إجازتك أحد مسرات زيارة بلد آخر، ولكن كن حذرا مما تختاره. على الرغم من أن الأطعمة المحلية لذيذة مثل الزيتون أو الأنشوجة أو البيتزا أو جبنة الحلومي أو السمك المملح، إلا أنها غنية بالصوديوم، وهو مساهم رئيسي في احتباس السوائل.

بدلا من الوصول إلى الزيتون أو الوجبات الخفيفة المالحة الأخرى، اختر الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على مضادات الالتهاب الطبيعية مثل الزنجبيل والتوت الأزرق والبقدونس والتوت والخيار.

عند اختيار الفواكه والخضروات، ضع في اعتبارك أن بعضها أكثر عرضة للتسبب في الانتفاخ من غيرها. على سبيل المثال، البروكلي واللفت والقرنبيط هي خضروات صليبية ويمكن أن تسبب غازات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالانتفاخ.

التزم بالماء لتقليل احتباس السوائل

دائما ما تكون الكوكتيلات والمشروبات الغازية جذابة في الصيف، خاصة عندما تكون في عطلة، ولكن الكحول والمشروبات الغازية ستؤدي إلى تفاقم أو حتى تسبب انتفاخا غير مريح لذلك من الأفضل محاولة التمسك بالمياه العادية أو ذات النكهة الطبيعية. يمكن أن تجففك الرحلات الطويلة بسرعة كبيرة، لذا تأكد من رشفة الماء في رحلتك.

عندما تسافر، من السهل أن تنسى أن تشرب ما يكفي. الحل الرائع هو حمل زجاجة ماء معك حتى تتمكن دائما من التعبئة أثناء التنقل.

استخدم التمرين للتغلب على الانتفاخ

عندما تكون في عطلة، ربما تريد الاسترخاء. ولكن على الرغم من أنه قد يكون من المغري الجلوس في الظل أو الاستلقاء على سرير شمسي طوال اليوم، إلا أن التمرين مهم للحد من الانتفاخ الموضعي وتحسين الدورة الدموية للمساعدة في التخلص من احتباس الماء.

فترات طويلة من الجلوس سيئة بشكل خاص للقدمين والكاحلين المتورمين، لذا استمر في التحرك لتجنب الاضطرار إلى الضغط على القدمين المنتفخة والمنتفخة في صنادلك في المساء.

عندما تمارس الرياضة، تفقد المزيد من الماء من خلال العرق وتحتاج إلى تجديد سوائلك، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء أثناء وبعد التمرين أو الجري. ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو المساء بدلا من منتصف النهار ستبقيك أكثر برودة، وكذلك ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة.