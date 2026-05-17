نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة منظومة تنموية متكاملة تدعم الأمن الغذائي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما شهده اليوم خلال افتتاح مشروع “الدلتا الجديدة” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، ويعكس إرادة سياسية قوية لبناء دولة حديثة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المشهد منذ الصباح الباكر وحتى موقع الاحتفال كان لافتًا، حيث تم رصد حجم ضخم من المعدات الزراعية والشاحنات المحملة بالمحاصيل مثل بنجر السكر وغيرها من المنتجات الزراعية المتجهة إلى المصانع والأسواق أو التصدير، إلى جانب شحنات الحبوب التي يتم نقلها إلى صوامع الغلال التي تم إنشاؤها خلال العام الماضي بسعة تصل إلى نحو نصف مليون طن.

وأشار إلى أن “الدلتا الجديدة” ليست مجرد مشروع زراعي، بل منظومة تنموية متكاملة تدعم الأمن الغذائي للدولة، مؤكدًا أن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، باعتباره جهة حكومية تعمل وفق ضوابط الدولة وبالتكامل مع وزارات الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية.

وأكد نقيب الزراعيين أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع هو جهد مصري خالص، ساهم فيه أبناء الشعب المصري في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن ما تحقق في المشروع يمثل “إعجازًا” بكل المقاييس من حيث حجم الإنجاز وسرعة التنفيذ والتكامل بين مؤسسات الدولة.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال الفعاليات على أن هذا الإنجاز تحقق بجهود المصريين جميعًا، وبما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.