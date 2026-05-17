أحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف خلق مجتمعات عمرانية وفرص عمل واسعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل أحد أكبر المشروعات القومية الممتدة في تاريخ الدولة المصرية، موضحًا أنه بدأ في عام 2017 بخطوات تأسيسية، ثم تدرج في مراحل تنفيذ متصاعدة حتى عام 2026 دون توقف.

وأشار موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن المشروع مر بعدة مراحل تطوير سنوية؛ حيث شهد في 2018 و2019 توسعًا تدريجيًا في الأعمال، واستمر العمل خلال عام 2020 رغم ظروف جائحة كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بينما واصل المشروع تقدمه في 2021 دون توقف، ثم توسع بشكل أكبر خلال 2023 و2024 و2025 وصولًا إلى 2026، مع إضافة مناطق جديدة وتكثيف أعمال البنية التحتية والزراعة.


وأوضح أن المشروع لم يعد مجرد مشروع زراعي كما كان يُنظر إليه في بدايته، بل أصبح مشروع تنموي متكامل يضم الزراعة والصناعة والخدمات والتخزين والنقل، ويستهدف خلق مجتمعات عمرانية وفرص عمل واسعة قد تصل إلى ملايين فرص العمل.

وأضاف أن الدولة أنفقت استثمارات ضخمة في هذا المشروع وفق تخطيط دقيق ومدروس، وليس بشكل عشوائي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

وضرب موسى مثالًا بعدد من الدول الزراعية الكبرى، مشيرًا إلى أن فرنسا – رغم مساحتها الزراعية الكبيرة التي تقارب نصف مساحتها – ما زالت تعتمد على الاستيراد في بعض السلع، مؤكدًا أن مصر تسير في اتجاه مختلف يعتمد على التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.

وأكد أن “الدلتا الجديدة” تمثل نموذجًا لتحول الدولة من الاعتماد على الزراعة التقليدية إلى مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة التي تخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

