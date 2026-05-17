بأمر وزير الدفاع الإسرائيلي.. تنفيذ قانون عقوبة الإعدام على الأسرى في الضفة الغربية

وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوت على تعديل الأوامر في الضفة الغربية لإتاحة تنفيذ قانون عقوبة الإعدام على الأسرى في الضفة الغربية.

ووفق مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي فإن ذلك يأتي بإيعاز من وزير الدفاع يسرائيل كاتس .

وقبل ذلك ؛ صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 62 صوتا، على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تهدف—بحسب مزاعم سلطات الاحتلال إلى توسيع استخدام هذه العقوبة كوسيلة للردع.

وكانت الأمم المتحدة أكدت أن تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيعتبر جريمة حرب.

وتعكس حالات تنفيذ الإعدام في إسرائيل تاريخيا مدى حذر الدولة في اللجوء إلى هذه العقوبة القصوى، التي نفذت فقط في ظروف استثنائية وقضايا ذات بعد أمني أو سياسي بالغ الخطورة.