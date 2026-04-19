أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أبرز دور مصر الإقليمي وحذر من خطورة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تناول في حديثه عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها دور مصر المحوري في دعم استقرار الدول المجاورة وجهودها المستمرة للتهدئة في المنطقة.



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تطرق أيضًا إلى أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعًا تنمويًا يعكس رؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

قانون إعدام الأسرى

وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين كان قد حذر من خطورة ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وتداعياته قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد موسى أن مواقف مصر تظل ثابتة تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق التهدئة ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأعرب النائب محمد أبو العينين عن رفضه القاطع لأي تشريعات تمس حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموافقة على قانون يبيح إعدام الفلسطينيين تمثل “مصيبة” بكل المقاييس.

التحرك الفوري لوقف الانتهاكات

وقال أبو العينين إن مثل هذه القوانين تمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذا النهج الذي من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.