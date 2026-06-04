هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن رد صادم من هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، عند سؤاله عن سبب عدم الاسئتناف في القضايا التي حكمت المحكمة الرياضية فيها ضد الزمالك لصالح لاعبين سابقين في الفريق.

ونقل محمد أضا عن هشام نصر قوله، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك مكنش في فلوس وتعمدنا عدم الاستئناف على القضايا الصادرة من قبل المحكمة الرياضية من أجل توفير ما بين 250 ألف و300 ألف فرنك لتوفيرها للاعبين».

وحول الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، قال نصر: «موضوع الرخصة الأفريقية هيتحل كده كده والزمالك سيشارك في أفريقيا ودي الحاجة اللي بطمن بيها جمهور الزمالك».

وأردف قائلًا: «إحنا عاوزين نمشي وقدمنا استقالات ومع ذلك مكملين ونقابل إهانات طوال الليل والنهار».

