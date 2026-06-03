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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك طول عمره عايش في أكشن.. تعليق ناري من ميدو عما يحدث داخل النادي

ميدو
ميدو
محمد بدران

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الزمالك يمر بمرحلة مليئة بالأزمات والمشاكل، وطول عمرة عايش في مشاكل واكشن مشيرًا إلى أن بعض الأوقات يشعر بأن جمهور الزمالك “مش مكتوب له يفرح فترات طويلة”.

وقال أحمد حسام ميدو عبر قناة قناة النهار إن الزمالك قبل بداية الموسم قام بعمل هيكلة كبيرة في قطاع كرة القدم، موضحًا أن الهدف كان وجود شخص تنفيذي فني متفرغ لإدارة الملف بشكل احترافي، وهو ما دفع لترشيح جون إدوارد.

وأضاف أن بعض الأشخاص داخل النادي أصروا على أن يتولى جون إدوارد ملف الكرة بالكامل شامل الجوانب الفنية والمالية وكل شيء، وهو ما أثر عليه بشكل كبير، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين والموظفين السابقين داخل الزمالك في الإدارة المالية والقانونية أبدوا استعدادهم للاستمرار 6 شهور بدون أجر من أجل تسليم الملفات بشكل صحيح، لكن ذلك لم يتم، وتم تسليم كل شيء لجون إدوارد.

وأكد أن هذا الوضع ترتب عليه ما وصفه بـ”كارثة” داخل النادي في الوقت الحالي، مضيفًا أنه يحاول دائمًا تهوين أي مشكلة داخل الزمالك، لكن في بعض اللحظات يجب قول الحقيقة.

وشدد ميدو على أن المسؤولين عن إدارة كرة القدم داخل الزمالك اختاروا “الكذب على الجمهور” في ملف مباراة سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية، مؤكدًا أنه كان حاضرًا اللقاء.

وأضاف أن الكذب على الجمهور عبر منصة رسمية للنادي يسبب فجوة كبيرة في الثقة، موضحًا أنه يمكن إخفاء بعض الأمور لكن لا يجوز تقديم معلومات غير صحيحة.

وأشار إلى أن الزمالك تعرض لعقوبة إيقاف القيد لفترتين بسبب تراكم قضايا خلال آخر 6 شهور، موضحًا أن جميعها نتج عن تجاهل التواصل مع اللاعبين وعدم محاولة حل الأزمات في وقتها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة ليست بسبب نقص الأموال، لأن الزمالك دائمًا يمر بظروف مالية صعبة، لكن المشكلة في عدم الرد أو التعامل مع الأطراف، ما أدى إلى تضخم القضايا وتحولها إلى أرقام كبيرة وغرامات مضاعفة وعقوبات أكبر.

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