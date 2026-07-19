إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي عند الكيلو 107 في اتجاه الإسكندرية على الطريق الحر بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص تمناية، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة في أنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية تصادم السيارتين بسبب السرعة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة والرعاية الفحوصات الكاملة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: كرم أنور عطا مقار، 52 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة بالصدر، وزوجته ريموندا جمال ذكى، 41 عامًا، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، وأبنائهما كارولين كرم أنور، 18 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة، وكراس كرم أنور، 14 عامًا، مصابًا بكدمة شديدة بالرقبة اليسرى وسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

كما استقبل المستشفى أفراد الأسرة الثانية المقيمين بقرية النجاح في مركز بدر بالبحيرة، وهم: أبانوب ميخائيل نصيف، 35 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، ومريم ناصف أنور، 26 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، والطفلة بيرلا أبانوب ميخائيل، عامان، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.